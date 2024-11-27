Удар "Орешніком" по Дніпру – це "наживка" для Трампа

Удар «Орешніком» по Дніпру передбачає ще й прихований підтекст - це пряма «наживка» від Путіна.

Удар «Орешніком» по Дніпру передбачає ще й прихований підтекст - це пряма «наживка» від Путіна.

фото: російські ЗМІ

За першого терміну правління Трампа, США вийшли із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF). Це відбулося через порушення Росією протягом тривалого часу умов Договору, зокрема, розробки і розгортання ракетної системи 9М729 (SSC-8).

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний під час радянсько-американського саміту у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Підписантами були Михайло Горбачов та Рональд Рейган.

Враховуючи постійний косплей Путіним подій минулого, логіка підказує, що Кремль намагається "хоч тушкою, хоч чучелом" провернути з американцями те саме, що підписували Горбачов і Рейган.

Навіщо це Путіну?

Тут все очевидно. Остаточний вихід із міжнародної ізоляції, визнання Росії рівною зі США, початок відкритих політичних контактів.

Все це - задля подальшої мети - витягнути США і Трампа в "захоплюючий двіж" навколо величі Росії, в процесі якого можна продовжувати навʼязувати американському істеблішменту локшину про "історичне право", яке має передувати міжнародному.

Якщо Трамп "клюне" на цю наживку, нас чекатимуть не дуже легкі часи. Принаймні перший рік правління Трампа. Бо чи не кожен новообраний президент США намагався вибудувати з Росією (Путіним) якісь конструктивні відносини. Але кожного разу цей експеримент провалювався, бо Росія ніколи не дотримувалась свого слова, а лише переходила до погроз.

Буду радий, якщо цього разу Трамп, враховуючи попередній свій досвід, довго не експериментуватиме. Бо час для нас - надто цінний. А підтримка США - надто потрібна.