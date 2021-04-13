Почему Россия пытается развязать очередную войну с Украиной

Два парадокса России

Два парадокса России

Первый состоит в том, что у России не хватает ни сил, ни времени осваивать свою собственную, огромную территорию. Из-за западных санкций Россия остро нуждается в новых технологиях для роста экономики и развития своих территорий. Все отрасли экономики России и социальная сфера начинают испытывать острый дефицит финансовых средств, прежде всего западных кредитов и инвестиций, по мере того, как будет нарастать агрессивность России в мире. Но самое худшее положение складывается с людскими, трудовыми ресурсами, которые можно взять только либо в Украине, либо в Средней Азии. И в этой ситуации путинская Россия пытается развязать очередную войну с Украиной, пугает всех соседей и ссорится со всем миром.

Второй парадокс. С одной стороны, России хочет быть мировой державой, открыто выражать свою геополитическую субъектность, активно участвовать во всех международных делах и требует принципиального признания от мирового сообщества своей глобальной роли. С другой стороны, Россия упорно и стремительно самоизолируется от мира. "Деглобализация" России ведет к потере союзников и партнеров в международных отношениях. Все страны в тайне будут использовать Россию, но не признавать дружбы с ней. В этой ситуации даже Китаю трудно будет поддерживать равноправные отношения с Россией.

Кремль заявляет о том, что Россия, "поднявшись с колен", готова взять на себя роль "осажденной крепости" и отделится от остального мира высокой стеной. Но проблема в том, что геополитическая роль Кремля, роль - "осажденной крепости", с одной стороны требует "производства врагов" и регулярной осады, что делает Россия крайне опасной для окружающего мира. С другой стороны, стратегия "геополитического аутизма", добровольной закрытости от мира ведет в принципиальной отсталости России, что лишает ее реальной государственной субъектности.