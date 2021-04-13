09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
13 апреля 2021, 16:25 42

Почему Россия пытается развязать очередную войну с Украиной

13 апреля 2021, 16:25 42
Читайте також українською мовою
Два парадокса России
Два парадокса России
Читайте також
українською мовою

Первый состоит в том, что у России не хватает ни сил, ни времени осваивать свою собственную, огромную территорию. Из-за западных санкций Россия остро нуждается в новых технологиях для роста экономики и развития своих территорий. Все отрасли экономики России и социальная сфера начинают испытывать острый дефицит финансовых средств, прежде всего западных кредитов и инвестиций, по мере того, как будет нарастать агрессивность России в мире. Но самое худшее положение складывается с людскими, трудовыми ресурсами, которые можно взять только либо в Украине, либо в Средней Азии. И в этой ситуации путинская Россия пытается развязать очередную войну с Украиной, пугает всех соседей и ссорится со всем миром.

Второй парадокс. С одной стороны, России хочет быть мировой державой, открыто выражать свою геополитическую субъектность, активно участвовать во всех международных делах и требует принципиального признания от мирового сообщества своей глобальной роли. С другой стороны, Россия упорно и стремительно самоизолируется от мира. "Деглобализация" России ведет к потере союзников и партнеров в международных отношениях. Все страны в тайне будут использовать Россию, но не признавать дружбы с ней. В этой ситуации даже Китаю трудно будет поддерживать равноправные отношения с Россией.

Кремль заявляет о том, что Россия, "поднявшись с колен", готова взять на себя роль "осажденной крепости" и отделится от остального мира высокой стеной. Но проблема в том, что геополитическая роль Кремля, роль - "осажденной крепости", с одной стороны требует "производства врагов" и регулярной осады, что делает Россия крайне опасной для окружающего мира. С другой стороны, стратегия "геополитического аутизма", добровольной закрытости от мира ведет в принципиальной отсталости России, что лишает ее реальной государственной субъектности.

Россия Украина война конфликт финансы

На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
13 апреля 2021, 08:56
На Донбассе неспокойно: 9 нарушений режима "тишины" от начала суток
12 апреля 2021, 18:37
В Славянске на сессию горсовета принесли флаг России
12 апреля 2021, 17:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram