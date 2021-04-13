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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
13 квітня 2021, 16:25 65

Чому Росія намагається розв'язати чергову війну з Україною

13 квітня 2021, 16:25 65
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Два парадокси Росії
Два парадокси Росії
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Перший полягає в тому, що у Росії не вистачає ні сил, ні часу освоювати свою власну, величезну територію. Через західні санкції Росія гостро потребує нових технологій для зростання економіки та розвитку своїх територій. Всі галузі економіки Росії й соціальна сфера починають відчувати гострий дефіцит фінансових коштів, насамперед західних кредитів і інвестицій, у міру того, як буде наростати агресивність Росії у світі. Але найгірше становище складається з людськими, трудовими ресурсами, які можна взяти тільки в Україні, або в Середній Азії. І в цій ситуації путінська Росія намагається розв'язати чергову війну з Україною, лякає всіх сусідів і свариться з усім світом.

Другий парадокс. З одного боку, Росія хоче бути світовою державою, відкрито висловлювати свою геополітичну суб'єктність, активно брати участь у всіх міжнародних справах і вимагає принципового визнання від світового співтовариства своєї глобальної ролі. З іншого боку, Росія наполегливо і стрімко самоізолюється від світу. "Деглобалізація" Росії веде до втрати союзників і партнерів у міжнародних відносинах. Всі країни в таємниці будуть використовувати Росію, але не визнавати дружби з нею. У цій ситуації навіть Китаю важко буде підтримувати рівноправні стосунки з Росією.

Кремль заявляє про те, що Росія, "піднявшись з колін", готова взяти на себе роль "обложеної фортеці" і відокремиться від решти світу високим муром. Але проблема в тому, що геополітична роль Кремля, роль - "обложеної фортеці", з одного боку вимагає "виробництва ворогів" і регулярної облоги, що робить Росію вкрай небезпечною для навколишнього світу. З іншого боку, стратегія "геополітичного аутизму", добровільної закритості від світу веде до принципової відсталості Росії, що позбавляє її реальної державної суб'єктності.

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