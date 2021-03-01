Разворошив "политический муравейник", Зеленский пытается нащупать свою игру

«Пятая колонна" Кремля во весь голос кричит: «Зеленский становится опасным». Для кого? Для Путина или для украинских олигархов или элитных коррупционеров? Нет. Президент Украины Зеленский, наконец-то становится интересным для украинского общества и похожим на президента, а не на случайного человека в политике. Другой вопрос – все, что он делает, не имеет политической стратегии, которую не заменить никаким пиаром Офиса президента.

«Пятая колонна" Кремля во весь голос кричит: «Зеленский становится опасным». Для кого? Для Путина или для украинских олигархов или элитных коррупционеров? Нет. Президент Украины Зеленский, наконец-то становится интересным для украинского общества и похожим на президента, а не на случайного человека в политике. Другой вопрос – все, что он делает, не имеет политической стратегии, которую не заменить никаким пиаром Офиса президента.

Пока его решительные действия по обузданию Медведчука и наскоки на Порошенко направлены на рост внимания к себе, интереса к своим действиям и, в конечном счете, на рост рейтинга доверия, а не на решение кардинальных проблем страны - борьба с бедностью, укрепление обороноспособности страны, радикальные политические реформы и борьба с элитной коррупцией. Одно дело взорвать политическую ситуацию, другое дело, упорно и целенаправленно делать то, что нужно стране, а не пытаться надолго убрать с шахматной доски опасных политических конкурентов, на месте которых тут же появятся другие. Это бесконечная борьба, которая пожирает силы и время любого политика, если у него нет собственной стратегии для страны. Что выберет Зеленский – эту бесконечную борьбу по укреплению своей личной власти или попытку проведения реформ? Зеленский прекрасно понимает, что проведение радикальных реформ будет болезненным не только для верхушки, но и для населения, замученного кризисом, эпидемией и войной. И растеряв бездарно, за два года свой огромный рейтинг поддержки он уже боится потерять еще больше. Время упущено, а "машины реформ" он так и не создал. Теперь, разворошив "политический муравейник", Президент Зеленский пытается нащупать свою игру. Но его останавливает страх перед новыми игроками на политической сцене и ростом политической неопределенности, непредсказуемостью даже ближайшего будущего, из-за поднятой "турбулентности". И вторая острая проблема Зеленского - это неумение искать и привлекать в свою президентскую деятельность сильных, перспективных и независимых игроков в свою команду, которая так и не сформировалась. Все кто окружает Зеленского, не усиливают его, а скорее всего, бездарно и корыстно используют его полномочия, ресурсы и авторитет, а не приносят свой вклад в обще дело страны, которого нет.

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