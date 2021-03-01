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01 марта 2021, 13:39 11

Без праздников и выходных дней: Зеленский просит ускорить вакцинацию

01 марта 2021, 13:39 11
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Вакцинация должна проходить планово, чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество привитых
Вакцинация должна проходить планово, чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество привитых
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19. Поэтому он требует от Минздрава четкого плана вакцинации, а также продолжения переговоров с производителями по ускорению поставки вакцин.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства, передает RegioNews.

На совещании Зеленский потребовал четкого плана вакцинации и продолжение переговоров с производителями по ускорению поставки вакцин. Он также затронул вопрос относительно того, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19.

Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", – сказал он.

Напомним, в Верховной Раде Украины заявляют о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по вакцинации в Украине.

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