Без праздников и выходных дней: Зеленский просит ускорить вакцинацию
Президент Владимир Зеленский заявил, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19. Поэтому он требует от Минздрава четкого плана вакцинации, а также продолжения переговоров с производителями по ускорению поставки вакцин.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства, передает RegioNews.
На совещании Зеленский потребовал четкого плана вакцинации и продолжение переговоров с производителями по ускорению поставки вакцин. Он также затронул вопрос относительно того, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19.
Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", – сказал он.
Напомним, в Верховной Раде Украины заявляют о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по вакцинации в Украине.