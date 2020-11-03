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03 ноября 2020, 10:19 31

Ряд решений КСУ спровоцировал политический кризис в Украине - ОП

03 ноября 2020, 10:19 31
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Также одной из причин называют "антипрезидентский союз политических групп"
Также одной из причин называют "антипрезидентский союз политических групп"
Фото: из открытых источников
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В Офисе президента Украины заявляют, что в стране спровоцирован классический политический кризис, вызванный рядом решений Конституционного суда Украины. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы - основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия", - говорится в сообщении.

В ОП также считают, что текущий кризис спровоцирован "ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп".

Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме. Именно это президент четко обозначил в своем обращении к западным элитам в статье для Financial Times. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции", - сообщают в Офисе президента.

Напомним, во фракции партии "Слуга народа" так и не определились с решением относительно поддержки законопроекта президента Украины Владимира Зеленского относительно решения ситуации с Конституционным судом.

КСУ Офис президента президент коррупция декларации
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