Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
09 апреля 2026, 17:29

Так кто же победил, а кто потерпел поражение на Ближнем Востоке?

Читайте також українською мовою
Приведем резкость. Начнём с базы. Победа – это мир лучше предыдущего. Соответственно, поражение – это мир, хуже предыдущего
иллюстративное фото: из открытых источников
Войны редко завершаются победой одной стороны и поражением другой (Вторая мировая является исключением). Чаще войны завершаются поражением всех сторон.

Что не удивительно, учитывая, что война несет смерть и разрушение.

Но есть один важный нюанс, который часто пропускают. Я тоже обычно его пропускаю для простоты. Но не сейчас.

Победа – это мир лучше предыдущего с собственной точки зрения.

Это важный нюанс, учитывающий, что разные стороны войны могут иметь разные критерии того, что есть для них хорошо или плохо. Плюс учитывает наличие когнитивного домена, в котором можно искривить восприятие противником поражения и победы (например, можно убедить победителя, что он проиграл, и именно это Москва будет делать с нами после нашей победы, но это другая тема, в другой раз).

Кажется, что Иран потерпел поражение: он разбомблен и отброшен на десятки лет назад.

Но главное: режим аятолла выстоял, ядерная программа продолжится, и контроль над проливом стал явным. США могут думать, что Иран потерпел поражение, но Иран победил.

Кажется, что США победили: они одержали сотни тактических побед, продемонстрировали силу своего оружия (которое, безусловно, преобладает во что бы то ни стало на планете), сами понесли минимальные потери, отбросили противника на десятки лет назад. Конечно, Трамп объявит эпическую победу. Но фактически США выходят из войны в худшей ситуации, чем была: условия перемирия такие же (если не хуже), чем до войны; отношения с союзниками в Европе испорчены, а с союзниками на Ближнем Востоке взорваны, и в целом Америка выглядит ненадежным игроком. Способность США достигать стратегических целей подвергается сомнению, несмотря на силу американского оружия. И главное: необъявленная политическая цель войны – поставить потоки под контроль – не достигнута.

Арабские монархии потерпели чистое поражение в этой войне. Десятилетиями выстроенная экономическая модель оказалась хрупкой. Будущее под вопросом.

Израиль, на первый взгляд, потерпел поражение вместе с США. Но с его точки зрения он победил: имея четкую политическую цель, он ее реализовал – ослабил и отверг Иран, отвлек атаку на себя и обеспечив себе пару десятков лет относительного покоя. Несмотря на то, что иранская ядерная программа никуда не делась.

Европа выиграла: продемонстрировала субъектность, ничего не потеряла.

Украина выиграла. Думаю, не нужно объяснять.

Россия проиграла. Утратила союзника, доказала несостоятельность выполнять союзнические обязательства. Высокая цена на нефть компенсируется потерями экспортной инфраструктуры.

Китай выиграл максимально, получив дополнительные возможности в регионе и присоединившись через Пакистан к миротворчеству.

Вот такая картинка.

К этому можно добавить то, что я писал вчера: второй раз после "Киева за три дня" продемонстрировано, что подавляющая военная сила не способна нанести поражение значительно более слабой стране, если она имеет нормальный индустриальный потенциал, устойчивое общество и достаточную поддержку политического режима.

Спорьте в комментариях. Только не забудьте основополагающий принцип. Победа – это мир лучше предыдущего с собственной точки зрения.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
