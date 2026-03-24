РФ помогает Трампу достичь своих целей
Почему Трамп постоянно говорит, что с Украиной труднее иметь дело, чем с Россией?
Потому что Россия помогает Трампу достичь целей – сломать мировой порядок и ослабить Европу.
А Украина мешает Трампу достичь целей – ослабить Европу и поддержать россию, чтобы она не коллапсировала и не попала окончательно в лапы Китая.
Будь у вас два контрагента, один из которых постоянно помогает, а другой постоянно мешает, вы бы также хвалили первого и позорили второго.
