РФ помогает Трампу достичь своих целей

Почему Трамп постоянно говорит, что с Украиной труднее иметь дело, чем с Россией?

иллюстративное фото: из открытых источников

Потому что Россия помогает Трампу достичь целей – сломать мировой порядок и ослабить Европу. А Украина мешает Трампу достичь целей – ослабить Европу и поддержать россию, чтобы она не коллапсировала и не попала окончательно в лапы Китая. Будь у вас два контрагента, один из которых постоянно помогает, а другой постоянно мешает, вы бы также хвалили первого и позорили второго.

