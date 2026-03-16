Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
16 березня 2026, 19:49

Російсько-українська війна виглядає як протистояння не цивілізацій, а епох

Читайте также на русском языке
Всі знають, що таке геополітика, а сьогодні ми поговоримо про хронополітику
Всі знають, що таке геополітика, а сьогодні ми поговоримо про хронополітику
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кожна сфера людського життя з моменту виникнення людства проходить через певні етапи. Різні сфери життя (економіка, державний устрій, мислення тощо) піднімаються до нових (або падають до старих) етапів не синхронно, але загалом кореляція є. Тож можна з певним рівнем наближення говорити про фази розвитку.

Якщо розглядати історію людства як поступову зміну фаз, то в кожен конкретний момент різні фази співіснують на планеті. Індустріальні модерні держави політичних націй сусідять з феодальними чи квазіфеодальними імперіями, а десь недалеко можуть жити майже рабовласницькі диктатури та держави-банди чи мандрувати зовсім архаїчні племена.

Якщо проаналізувати конфлікти, що відбуваються на планеті, то частина цих конфліктів виглядає як протистояння не цивілізацій, а епох – не геополітика, а хронополітика. Російсько-українська війна якраз із цієї категорії.

Обидві країни вийшли із СРСР, перебуваючи приблизно на одному рівні економічного, політичного, культурного, ментального розвитку. Пам'ятаю, в 1990-і вважалося (по обидва боки тоді ще не демаркованого кордону), що росія рухатиметься швидше просто тому, що грошей більше, а імпульс до розвитку у двох країн приблизно такий самий. Однак вже на початку 2000-х стає очевидним, що шляхи країн розійшлися: Україна обрала рух до модерну (хай тоді ще дуже повільний, за Кучми майже непомітний – як жартували, "ми не повземо, а лежимо у правильному напрямку"), тоді як росія почала занурюватися в архаїку (ми бачили їхні фільми, книги, пісні й телепередачі, що були символом й інструментом цього руху). Після 2014 все значно прискорилося, і розрив у часі вибухнув кров’ю, ставши очевидним для всього світу.

Джохару Дудаєву приписується фраза, що росія не лише хоче зануритися в минуле, а й усіх навколо туди затягнути. Так чи інакше, ми тут бачимо засадничу причину російсько-української війни: країни рухаються в протилежні боки по осі часу.

(Окремо зазначу, що такий рух в протилежні боки породжує гіпотезу, що є якісь "магніти", що притягують Україну і водночас відштовхують росію. Я таких концепцій знайшов три, а цікаво, скільки ви знайдете.)

А тепер що з цього випливає.

Україна воює за своє майбутнє – за те, щоб стати такою, якою мріє стати, хоча ще не стала, і до цього ще довгий шлях. А росія воює за своє минуле – за те, щоб стати такою, якою вона колись була, але вже стати ніколи не зможе.

Адже дві з половиною тисячі років тому, коли люди вперше усвідомили плинність історичного часу, було написано в тодішніх трактатах: Хто воює за своє майбутнє, той може здобути перемогу, але й може зазнати поразки. А хто воює за своє минуле, той приречений зазнати поразки, тому що перемогти у війні за минуле неможливо.

Бо воно промайнуло й не повернеться. Бо місце другої держави світу вже зайнято (та й третьої, і четвертої). А головне – повернення в минуле позбавляє країну навичок теперішнього (і шансів отримати навички майбутнього), необхідних для здобуття перемоги.

війна історія суспільство РФ Україна
Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен
16 березня 2026, 17:17
Аналог ATACMS: Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 по РФ
16 березня 2026, 14:55
У центрі Києва впали уламки БпЛА: постраждалих немає
16 березня 2026, 09:57
Всі новини »
 
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
"Заробили" на відновленні гуртожитку після обстрілу: на Дніпропетровщині викрили схему підприємців
16 березня 2026, 22:15
У Львові пролунали потужні вибухи
16 березня 2026, 22:07
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому предметі та загинув
16 березня 2026, 21:50
Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ
16 березня 2026, 21:39
У Києві п'яний чоловік жорстоко побив пенсіонерку
16 березня 2026, 21:35
На Київщині чоловік застрелив 11-річну доньку та вбив себе
16 березня 2026, 21:15
Україна активно готується до відновлення роботи аеропортів
16 березня 2026, 20:59
Забрав у держави майже мільйон: на Львівщині військовий підробив документи про бойове поранення
16 березня 2026, 20:50
У Словаччині заявили про припинення аварійного постачання електроенергії Україні
16 березня 2026, 20:25
Жителі Києва почали частіше скаржитися на укуси тварин
16 березня 2026, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
