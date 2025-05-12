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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
12 мая 2025, 12:33

Россия является вассалом Китая, сателлитной страной, существующей исключительно в орбите старшего брата

12 мая 2025, 12:33
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фото: иллюстративное
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В отличие от Орбана и Фицо, которые еще могут маневрировать между Брюсселем, Москвой и Вашингтоном;

Как и предполагалось еще в 2022 году, на арену выходит игрок, в руках которого все карты. Они мало были три кровавых года.

Стратегическая цель Китая - мировое доминирование, замаскированное под названием "Сообщество общей судьбы человечества". мудрейшего. Кто этот старший брат, догадайтесь.

(В целом китайский взгляд на мир заключается в том, что Китай всегда был ведущей цивилизацией человечества, но его унизительно согнали с этой позиции в последние 200 лет, и вот теперь он возвращается на свое законное место. Это не соответствует действительности: Китай был ведущей цивилизацией в течение 1200 лет, условно с 550 до 1 15-тысячелетней истории человечества он отстал.

Какова стратегия Китая в отношении российско-украинской войны?

Нужна ли Китаю победа России? Нет, не нужна, потому что это будет означать усиление россии, обретение им большего статуса, а также закрепление в международной практике права сильных изменять границы слабых. Это Китаю не нужно.

Нужно ли Китаю поражение россии? Нет, потому что это означает усиление западного мира, частью которого, безусловно, является Украина. Российское поражение также означает вероятный распад россии, после чего разные ее части будут пытаться дистанцироваться от Китая (тюркские и монгольские народы его боятся и ненавидят), хотя какие-то другие части будут радостно падать в китайские объятия.

Так, может, Китаю нужно бесконечное продолжение войны? Нет, потому что это увеличивает риски на фоне негативной экономической динамики.

Так какой же вариант является лучшим для Китая? А тот, что есть сейчас. Война продолжается, но никто не побеждает. Война продолжается, но ресурсы для ведения войны иссякают. В то же время все боятся эскалации, и это толкает слабых в объятия Китая, а сильных заставляет совершать ошибки. В интересах Китая россия слаба, но агрессивна; цельная, но полностью зависимая; война бесконечна, но не горяча; возможность управлять неопределенностью и лишить других такой возможности; возможность использовать россия как таран, но оставаться за кулисами, собирая добычу.

С этой точки зрения, для Китая все складывается как можно лучше.

1. Россия не способна победить.

2. Россия не способна остановиться и будет продолжать.

3. Китай не вступает в войну очевидно, но без него россия не может продолжать. Китай может гибко управлять интенсивностью событий.

4. Россия не имеет маневра, не может балансировать между Китаем и кем-то другим.

5. Российские союзники, вассалы и сателлиты переходят в Китай все вместе.

6. США проиграют этот раунд вчистую. Европа растеряна.

7. Весь мир понимает, с кем здесь нужно договариваться.

Ключевые китайские проблемы:

-- замедление экономики, рост безработицы,

- значительная зависимость от экспорта,

-- ловушка среднего дохода: зарплаты растут, теперь это не дешевая мастерская,

- старение населения, остановка демографического роста,

- сильный дисбаланс между мужчинами и женщинами,

– постоянная потребность в дешевых ресурсах.

Поэтому китайская стратегия по России будет сочетать:

-- постепенное получение контроля над русскими ресурсами: настоящий контроль без политической ответственности, который можно обеспечить через китайские компании и совместные проекты,

- демографическое проникновение в российские регионы,

-- непосредственный политический контроль над отдельными регионами без вторжения путем концессий и т.д.

Как выглядит тогда украинский интерес? В наших интересах, чтобы россия развалилась и не могла служить китайским инструментом, но чтобы это произошло аккуратно и не хаотично, до того, как Китай возьмет все под контроль.

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