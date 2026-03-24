Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
24 марта 2026, 23:02

Если в войне реальная цель – власть, бизнес и деньги, то она будет продолжаться

До тех пор, пока не будут созданы условия, чтобы было удобнее удержать власть и еще больше "сделать денег" на послевоенном периоде
иллюстративное фото: из открытых источников
Если в войне у агрессора экзистиционные цели и идеологическая мотивация… то она только выглядит как противостояние полному уничтожению, но на самом деле в основном подчиняется тому же принципу: больше власти и больше денег.

Только вот войны начинаются по мотивированным сценариям, запланированному времени и имеющимся ресурсам, а закончиться могут неизвестно когда и как угодно.

Развертывание на наших глазах третьей мировой войны (стадия перехода в два региональных конфликта и вскоре возможное начало третьего) не имеет под собой достаточно объективных факторов, скорее вызванное внутриполитическими, корпоративными и личными интересами тех, кто имеет ресурсы и возможность эти войны вести от имени своей страны и еще надеются установить свой порядок.

Пока это все еще можно остановить или хотя бы сократить историческое "время войн".

Но Мир уже близок к точке, когда количество перейдет в качество и начнутся процессы, которые уже никому не удастся остановить. Законы диалектики еще никто не отменял.

Хорошая новость: после войны всегда наступает мир. Рано или поздно.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
