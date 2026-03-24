Если в войне реальная цель – власть, бизнес и деньги, то она будет продолжаться
Если в войне у агрессора экзистиционные цели и идеологическая мотивация… то она только выглядит как противостояние полному уничтожению, но на самом деле в основном подчиняется тому же принципу: больше власти и больше денег.
Только вот войны начинаются по мотивированным сценариям, запланированному времени и имеющимся ресурсам, а закончиться могут неизвестно когда и как угодно.
Развертывание на наших глазах третьей мировой войны (стадия перехода в два региональных конфликта и вскоре возможное начало третьего) не имеет под собой достаточно объективных факторов, скорее вызванное внутриполитическими, корпоративными и личными интересами тех, кто имеет ресурсы и возможность эти войны вести от имени своей страны и еще надеются установить свой порядок.
Пока это все еще можно остановить или хотя бы сократить историческое "время войн".
Но Мир уже близок к точке, когда количество перейдет в качество и начнутся процессы, которые уже никому не удастся остановить. Законы диалектики еще никто не отменял.
Хорошая новость: после войны всегда наступает мир. Рано или поздно.