Енергетичного перемир'я насправді немає

Яке енергетичне перемир'я?! На тиждень!? Про що ви?

фото: nv.ua

Це типовий хід росіян: вони переведуть удари балістикою й крилатими ракетами на інші, не менш важливі, об'єкти в Україні на пару днів і потім повернуться до терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі.

А американцям скажуть, що тиждень ніхто не обіцяв і взагалі про якесь погоджене тижневе перемир'я не йшлося. Це Дональд Трамп не так зрозумів їх лідера.

Ще й будуть тиснуть після першого дня планованих на перше лютого двосторонніх перемовин. Тобто, це максимум до ночі другого лютого. А там якраз прогноз на кілька днів найміцніших морозів у центральній частині Україні, зокрема, в Києві.

Але це працює, бо всі, як папуги, будуть повторювати ці пару днів: "енергетичне перемир'я", "енергетичне перемир'я", "енергетичне перемир'я"... якого насправді НЕМАЄ!