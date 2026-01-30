18:39  30 січня
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
30 січня 2026, 17:36

Енергетичного перемир'я насправді немає

30 січня 2026, 17:36
Яке енергетичне перемир'я?! На тиждень!? Про що ви?
Яке енергетичне перемир'я?! На тиждень!? Про що ви?
фото: nv.ua
Це типовий хід росіян: вони переведуть удари балістикою й крилатими ракетами на інші, не менш важливі, об'єкти в Україні на пару днів і потім повернуться до терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі.

А американцям скажуть, що тиждень ніхто не обіцяв і взагалі про якесь погоджене тижневе перемир'я не йшлося. Це Дональд Трамп не так зрозумів їх лідера.

Ще й будуть тиснуть після першого дня планованих на перше лютого двосторонніх перемовин. Тобто, це максимум до ночі другого лютого. А там якраз прогноз на кілька днів найміцніших морозів у центральній частині Україні, зокрема, в Києві.

Але це працює, бо всі, як папуги, будуть повторювати ці пару днів: "енергетичне перемир'я", "енергетичне перемир'я", "енергетичне перемир'я"... якого насправді НЕМАЄ!

