Подпишет ли Украина соглашение Трампа?

После обнародования соглашения стало ясно одно: размораживание российских активов европейцами просто невозможно. А это значит, что денег на 2026 год нет

Фото: из открытых источников

Если коротко: Соглашение, даже если оно не будет подписано, предусматривает частичное размораживание (передачу в фонд восстановления Украины) этих же активов добровольно россиянами. Следовательно, я не верю, что Бельгия (главный держатель резервов) пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно. Соглашение предусматривает разморозку 100 из 300 млрд. Я не удивлюсь, что россияне предложат ЕС разморозить дополнительные 100 млрд под "восстановление" Украины для ЕС и тем самым "купить" их. У Украины с 1.03.26 нет денег на большинство своих нужд. И решить этот вопрос можно только посредством европейцев (читай пункт 2). Рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление – миф. Нам на следующий год нужно дополнительные 70 млрд для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра будет 50 млрд. Другими словами – это деньги на латание дыр. Похоже, сейчас не стоит вопроса о подписании или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет.

