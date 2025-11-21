Чи підпише Україна угоду Трампа?

Після оприлюднення угоди стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе. А це означає, що грошей на 2026 рік нема

Фото: з відкритих джерел

Якщо коротко: Угода, навіть, якщо вона не буде підписана передбачає часткове розмороження (передачу в фонд відновлення України) цих самих активів добровільно росіянами. А відтак, я не вірю, що Бельгія (головний тримач резервів) піде на те, щоб розморозити їх зараз примусово. Угода передбачає розморозку 100 із 300 млрд. Я не здивуюся, що росіяни запропонують ЄС розморозити додаткові 100 млрд під "відновлення" України для ЄС і тим сами "купить" їх. Україна з 1.03.26 не має грошей на більшість своїх потреб. І вирішити це питання можна лише за допомогою європейців (читай пункт 2). Розповіді про те, що ці гроші можуть піти на відновлення – міф. Нам на наступний рік потрібно додаткові 70 млрд для покриття дефіциту бюджету. Навіть без війни ця цифра буде 50 млрд. Іншими словами – це гроші на латання дірок. Схоже, зараз не стоїть питання про підписання чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише.

