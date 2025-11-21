13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
21 листопада 2025, 08:49

Чи підпише Україна угоду Трампа?

21 листопада 2025, 08:49
Читайте также на русском языке
Після оприлюднення угоди стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе. А це означає, що грошей на 2026 рік нема
Після оприлюднення угоди стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе. А це означає, що грошей на 2026 рік нема
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якщо коротко:

  1. Угода, навіть, якщо вона не буде підписана передбачає часткове розмороження (передачу в фонд відновлення України) цих самих активів добровільно росіянами. А відтак, я не вірю, що Бельгія (головний тримач резервів) піде на те, щоб розморозити їх зараз примусово.
  2. Угода передбачає розморозку 100 із 300 млрд. Я не здивуюся, що росіяни запропонують ЄС розморозити додаткові 100 млрд під "відновлення" України для ЄС і тим сами "купить" їх.
  3. Україна з 1.03.26 не має грошей на більшість своїх потреб. І вирішити це питання можна лише за допомогою європейців (читай пункт 2).
  4. Розповіді про те, що ці гроші можуть піти на відновлення – міф. Нам на наступний рік потрібно додаткові 70 млрд для покриття дефіциту бюджету. Навіть без війни ця цифра буде 50 млрд. Іншими словами – це гроші на латання дірок.
  5. Схоже, зараз не стоїть питання про підписання чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише.
gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США війна мирний план мирний план Трампа завершення війни
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
21 листопада 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »