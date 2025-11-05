17:35  05 ноября
Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
Завтра в Украине без осадков и до +16
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
05 ноября 2025, 18:20

Путин перешел в контратаку к Трампу: что это значит

05 ноября 2025, 18:20
Читайте також українською мовою
Следующие недели мы услышим много нового о том, как Россия вынуждена расчехлять свой ядерный арсенал, чтобы не допустить ядерной войны
Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas
українською мовою

Заседание Совбеза России, которое должно было быть посвящено безопасности на транспорте, началось с рояля в кустах. Спикер Думы Володин спросил Путина, как реагировать на заявления Трампа о ядерных испытаниях. Путин дал слово министру обороны Белоусову, а тот сразу же прочел(!) доклад о том, как американцы готовятся к ядерной войне, что и сколько они модернизируют, какие ракеты улетят из Германии в Россию и Китай и т.д. И в итоге сказал, что нужно "расконсервировать полигон на Новой земле" и делать ядерные испытания. Путин поддержал, а через час Песков заявил, что Путин поручил только рассмотреть такую возможность.

Что имеем в сухом остатке?

1 Это никакая не гонка вооружений, как многие уже начали говорить. Россия этого не может себе позволить. Параллельно с заявлениями Путинас, между прочим, пусковую площадку для ракеты Ангара обесточили из-за долгов за электроэнергию. Это все, что нужно понимать о "гонке вооружений".

2. Путин просто решил поднять ставки по ядрышке. Это все очень комично, но он, похоже, решил сделать вид, что обиделся на ядерный шантаж Трампа и теперь он играет главного сумасшедшего в мире, к которому должны прийти американцы и китайцы, чтобы уговаривать не нагнетать ситуацию... повторюсь - это очень комично.

3. Сейчас, похоже, все российские и не только консервы начнут давить внутри США пацифизм и на то, что Трамп может начать ядерную войну. Идеальный для Путина выход из ситуации – заставить США сесть за стол переговоров. Программа минимум – привести к хаотизации внутренней политики США на фоне избирательной кампании. Реально, думаю, ничего не выйдет.

4. Как и всегда в последние годы Путин облегчает жизнь Китаю, который получит свою выгоду от этого ядерного блефа.

5. Мы все просто должны понимать: не исключено, что следующие недели (месяцы) мы будем жить в предъядерной истерии. Но повторю то, что говорил всегда: Путин трус. Он никогда не нажмет красную кнопку. Поэтому просто нужно запастись терпением.

Путин Дональд Трамп США РФ
 
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
