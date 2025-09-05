13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
05 сентября 2025, 10:55

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине

05 сентября 2025, 10:55
Читайте також українською мовою
Последний год стратегический горизонт планирования Путина – это 5-6 месяцев. В Пекине он выиграл для себя это время. Он снова верит в новое наступление (полгода назад он верил так же в летнее наступление, которое все изменит). Но, на самом деле, он просто снова тянет время
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

1. Мы можем на 100% утверждать, что Китай пообещал Путину не изменять правила торговли в последующие несколько месяцев. Проще говоря, Пекин не будет усложнять финансовые и логистические цепочки. Но точно так же, как до этого Пекин не будет продавать оружие России. Здесь следует отметить: правила торговли не изменяются и с Украиной (напомню, что КНР наш крупнейший торговый партнер и ключевой поставщик БПЛА).

2. С большой долей вероятности Китай пообещал РФ некоторое время выкупать часть нефти, которая должна была идти в Индию. Проще говоря, падение нефтяной выручки Москвы будет не 30, а 10-15%. Правда, во всем этом есть два важных нюанса:

а) Китай для России окончательно становится покупателем последней надежды и может потребовать максимальных скидок, чего Москва действительно боится;

б) до последнего времени Китай как нефтезависимое государство всегда очень тщательно относился к диверсификации и никогда до сих пор не позволял какому-либо продавцу занимать привилегированное положение. Поэтому существует вероятность, что такая "щедрость" будет временной. Или Россия вынуждена будет идти на уступку судьбы в нефтедобыче и даже транспортировке. В любых обстоятельствах – это ловушка для РФ.

3. Почти незамеченным прошло решение ШОС о первом шаге к созданию военной надстройки этой организации. Так создан "Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам стран-участников ШОС". Нет, это не военно-политический союз и, тем более, не НАТО-2. Но это пробный слой в этом направлении. И что немаловажно, эта надстройка двумя ногами заходит на территорию и возможности ОДКБ. Это весомый шаг не только по попытке создания в среднесрочном будущем своего военного союза, но уже сейчас – это удар по России и ее амбициям в центральной Азии.

4. Судя по заявлениям Ушакова, Россия пыталась предлагать Китаю создание китайско-российско-американских СП по работе на арктическом шельфе и по логистике на Северном морском пути. Вообще, быть посредником в китайско-американских переговорах – это золотая мечта Кремля. Но эта идея, похоже, не получила поддержки. Да и с точки зрения логики это сложно пока себе вообразить. Арктика – это огромные залежи редкоземов и здесь трудно представить китайско-американские СП, а у россиян просто нет технологий для разработки этих месторождений.

5. И напоследок я хотел бы обратить внимание на сверхважный факт: 3.09.2025 года, парадом в Пекине Китай громко заявил: я второй полюс мира и буду вести себя соответственно. К этому логическому заявлению оказались не готовы ни в Вашингтоне, ни в Европе. А Украина делает вид, что ничего не происходит.

Китай Россия Украина Москва торговля нефть Путин
 
