Эксперт рассказал, ответит ли РФ на удары по аэродромам

Удары по аэродромам. Никакого ядерного ответа не будет

Удары по аэродромам. Никакого ядерного ответа не будет

фото: иллюстративное

1. Российские паблики начинают разгонять истории об ответном ядерном ударе. Это блеф. Путин трус. И понимает, что такой удар уничтожит и его.

2. Возможен ли удар Орешником? Если и возможно, то он не будет массовым.

3. По степени унижения эта история близка к посадке самолета Рустом на Красной площади в конце 80-х. Тогда одна из центральных газет вышла с названием: "Почему никто не застрелился". На этот раз никто не застрелится, но и подобных заголовков не будет. Если коротко: российская власть проглотит. Так же, как проглотили крейсер Москва, Крымский мост и Курскую область. И дальше будет говорить о том, что цели СВО будут достигнуты. Кадровых смен на верхах не будет также.

4. Российские военкоры уже окрестили сегодняшний день русским Перлом Харбором. Пока трудно сказать, сколько самолетов пострадало и как это повлияет на боевое состояние российской авиации (да и я здесь не специалист). Я могу лишь сказать, что эта история, в отличие от Перл Харбора, никак не отразится на желании россиян подписывать контракты. И, что не менее важно, у россиян нет возможностей восстановить утраченные самолеты. Напомню, что поврежденный в Беларуси полтора года назад А-50 до сих пор ремонтируется.

5. Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн.