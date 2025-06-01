10:37  01 июня
На Закарпатье произошло два землетрясения
10:13  01 июня
В Виннице стартовал благотворительный полумарафон, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ
09:59  01 июня
За сутки ВСУ уничтожили 1230 российских военных
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
01 июня 2025, 16:37

Эксперт рассказал, ответит ли РФ на удары по аэродромам

01 июня 2025, 16:37
Читайте також українською мовою
Удары по аэродромам. Никакого ядерного ответа не будет
Удары по аэродромам. Никакого ядерного ответа не будет
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

1. Российские паблики начинают разгонять истории об ответном ядерном ударе. Это блеф. Путин трус. И понимает, что такой удар уничтожит и его.

2. Возможен ли удар Орешником? Если и возможно, то он не будет массовым.

3. По степени унижения эта история близка к посадке самолета Рустом на Красной площади в конце 80-х. Тогда одна из центральных газет вышла с названием: "Почему никто не застрелился". На этот раз никто не застрелится, но и подобных заголовков не будет. Если коротко: российская власть проглотит. Так же, как проглотили крейсер Москва, Крымский мост и Курскую область. И дальше будет говорить о том, что цели СВО будут достигнуты. Кадровых смен на верхах не будет также.

4. Российские военкоры уже окрестили сегодняшний день русским Перлом Харбором. Пока трудно сказать, сколько самолетов пострадало и как это повлияет на боевое состояние российской авиации (да и я здесь не специалист). Я могу лишь сказать, что эта история, в отличие от Перл Харбора, никак не отразится на желании россиян подписывать контракты. И, что не менее важно, у россиян нет возможностей восстановить утраченные самолеты. Напомню, что поврежденный в Беларуси полтора года назад А-50 до сих пор ремонтируется.

5. Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война атака авиация
Поражено более 40 самолетов: российские аэродромы пылают в результате уникальной спецоперации СБУ
01 июня 2025, 14:57
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила три вражеских ракеты и около 70 дронов
31 мая 2025, 11:30
Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения
31 мая 2025, 09:46
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
В мае россияне более 60 раз обстреляли Харьков
01 июня 2025, 18:33
Впервые в мировой истории силы стратегической авиации разгромлены прямо на своих базах ударом дронов
01 июня 2025, 17:19
Появились подробности о спецоперации СБУ, в результате которой были уничтожены самолеты стратегической авиации РФ
01 июня 2025, 16:59
Командующий Сухопутными войсками подал рапорт об отставке: названа причина
01 июня 2025, 16:26
В Николаевской области россияне атаковали гражданских
01 июня 2025, 16:14
Россияне атаковали Херсон: один человек погиб, двое ранены
01 июня 2025, 15:59
Часть Полтавы осталась без света: названа причина
01 июня 2025, 15:39
Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня
01 июня 2025, 15:13
Поражено более 40 самолетов: российские аэродромы пылают в результате уникальной спецоперации СБУ
01 июня 2025, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »