Війна триватиме: по заяві Путіна і стамбульських переговорах-2
Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
1. Навіть, якщо американці натиснуть на нас, щоб ми відправили делегацію в Туреччину, у Стамбулі Путін планує вивалити черговий ультиматум. Україна на це не піде.
2. США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій.
3. Війна триватиме. Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу. Але вони будуть результативними лише у тому випадку, якщо вони будуть частиною переговорного процесу США-Китай, а можливо, США-Китай-ЄС.
4. Виходячи з цієї логіки, нам потрібно, попри все не сваритися з США і залишатися вагомою частиною переговорів ЄС-США.
5. Нам потрібно вийти із штопору в наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично.
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