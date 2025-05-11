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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
11 травня 2025, 10:55

Війна триватиме: по заяві Путіна і стамбульських переговорах-2

11 травня 2025, 10:55
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Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1. Навіть, якщо американці натиснуть на нас, щоб ми відправили делегацію в Туреччину, у Стамбулі Путін планує вивалити черговий ультиматум. Україна на це не піде.

2. США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій.

3. Війна триватиме. Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу. Але вони будуть результативними лише у тому випадку, якщо вони будуть частиною переговорного процесу США-Китай, а можливо, США-Китай-ЄС.

4. Виходячи з цієї логіки, нам потрібно, попри все не сваритися з США і залишатися вагомою частиною переговорів ЄС-США.

5. Нам потрібно вийти із штопору в наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично.

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