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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
18 марта 2025, 22:05

Путин послал Трампа: запускается новый цикл войны на 6-9 месяцев

18 марта 2025, 22:05
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Трамп-Путин. Экспресс-анализ разговора
Трамп-Путин. Экспресс-анализ разговора
иллюстративное фото: УНИАН
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1. Трамп понимает, что его де-факто послали, но не может это показать. Потому сохраняет хорошую мину при плохой игре. Отказ от ударов по энергетике – это квази-перемирие. Но дальнейшие шаги Трампа – это не только об Украине, это о сохранении большинства в Конгрессе через полтора года и даже о том, кто победит через четыре года на президентских выборах.

2. Эти переговоры частично (пока) срывают блиц-криг Трампа и, в то же время, делают невозможными немедленные санкции против нефтяного экспорта. Путин, как и предполагалось, играет в затягивании времени. И Трамп был вынужден сегодня согласиться на эту игру.

3. Требования Путина к полномасштабному перемирию неприемлемы. Причем они неприемлемы не только для Украины, но и для США. Ведь, в частности, отключение от разведданных по требованию РФ может стать жестким ударом по надежности поставок оружия США союзникам. И это прекрасно понимают в Белом доме. Но повторюсь – они не могут признать, что переговоры в определенном тупике.

4. Судя по всему, сейчас будет попытка провести ряд раундов переговоров в Саудовской Аравии, чтобы вынудить обе стороны пойти на уступки. И, судя по всему, это займет несколько недель. План Путина по-прежнему – попытки срыва переговоров руками украинцев и дестабилизация внутренней ситуации в Украине. В Кремле считают, что Трамп никуда не денется и будет давить на Украину. Но повторюсь: Вашингтон будет давить на обе стороны.

5. По состоянию на данный момент нет и пока не предвидится никакой измены (новости о Крыме и об Одессе, как и следовало ожидать, фейковые). Таких фейков впереди очень много.

К сожалению, мы все больше входим в сценарий, что этот раунд переговоров будет провален и запускается новый цикл войны на 6-9 месяцев как минимум. Я считал, что Путин, с вероятностью более 50%, согласится сейчас на 30-дневный мир. Но он решил сыграть ва-банк (население и элиты ждали перемирия).

В то же время Трамп не может не понимать: от его дальнейших действий зависит вся его дальнейшая судьба, как Президента. Перевод темы на что-то другое должен быть невероятно громким, чтобы тема Украины была на время забыта. А наша задача – не допустить этого.

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