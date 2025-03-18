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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
18 березня 2025, 22:05

Путін послав Трампа: запускається новий цикл війни на 6-9 місяців

18 березня 2025, 22:05
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Трамп-Путін. Експрес-аналіз розмови
Трамп-Путін. Експрес-аналіз розмови
ілюстративне фото: УНІАН
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1. Трамп розуміє, що його, де-факто, послали, але не може це показати. Тому зберігає хорошу міну при поганій грі. Відмова від ударів по енергетиці - це квазі-перемирʼя. Але подальші кроки Трампа - це не лише про Україну, це про збереження більшості в Конгресі через півтора роки і навіть про те, хто переможе через чотири роки на президентських виборах.

2. Ці переговори частково (поки) зривають бліц-криг Трампа і, в той же час, унеможливлюють негайні санкції проти нафтового експорту. Путін, як і передбачалося, грає в затягування часу. І Трамп змушений був сьогодні погодитися на цю гру.

3. Вимоги Путіна до повномасштабного перемирʼя неприйнятні. При чому вони є неприйнятними не лише для України, але і для США. Адже, зокрема, відключення від розвідданих на вимогу РФ, може стати жорстким ударом по надійності поставок зброї США союзникам. І це прекрасно розуміють в Білому домі. Але повторюся - вони не можуть визнати, що переговори в певному тупику.

4. Судячи з усього, зараз буде спроба провести ряд раундів переговорів в Саудівській Аравії, щоб змусити обидві сторони піти на поступки. І, судячи з усього, це займе кілька тижнів. План Путіна, як і раніше - спроби зриву переговорів руками українців і дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні. В Кремлі вважають, що Трамп нікуди не дінеться і буде тиснути на Україну. Але повторюся: Вашингтон буде тиснути на обидві сторони.

5. Станом на зараз нема і поки не передбачається ніякої зради (новини про Крим і про Одесу, як і слід було чекати, фейкові). Таких фейків попереду дуже багато.

На жаль, ми все більше входимо в сценарій, що цей раунд переговорів буде проваленим і запускається новий цикл війни на 6-9 місяців, як мінімум. Я вважав, що Путін, з вірогідністю більше 50% погодиться зараз на 30-денний мир. Але він вирішив зіграти ва-банк (населення і еліти чекали на перемирʼя).

В той же час, Трамп не може не розуміти: від його подальших дій залежить вся його подальша доля, як Президента. Переведення теми на щось інше має бути неймовірно гучним, щоб тема України була на деякий час забута. А наша задача - не допустити цього.

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