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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
25 февраля 2025, 09:03

Путин, редкоземельные металлы и Залужный

25 февраля 2025, 09:03
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После встречи в Саудовской Аравии, все яснее становится ясно, что Путин хочет предложить Трампу создать RosUkrEnergo наоборот
После встречи в Саудовской Аравии, все яснее становится ясно, что Путин хочет предложить Трампу создать RosUkrEnergo наоборот
иллюстративное фото: из открытых источников
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1. Выглядит так, что идея Путина следующая: американцы входят в российский добывающий бизнес, создается некая прокладка по типу RosUkrEnergo, выходящая на европейский рынок.

2. Собственно правые популисты нужны Трампу, кроме всего прочего, для лоббирования этого проекта, потому что та же ХДС ведет серьезную дискуссию о том, что политика Меркель привела к кризису в немецкой экономике.

3. Россиянам нужно начать этот процесс, ибо это начало снятия санкций, уже ставящих под угрозу технологическое развитие экономики РФ не в далеком будущем, а уже сейчас.

4. Здесь следует обратить внимание, что Кремль приложил очень много усилий для того, чтобы доказать Западу, что он может воевать бесконечно. А сейчас уже появились определенные исследования и их будет еще больше о том, что технологическая деградация России не угрожает, ведь по серому импорту в России идет все, что им нужно. Так вот – это лишь отчасти правда и российская экономика стоит на грани технологической деградации, что бы там кто ни писал. Но главное другое, этими исследованиями россияне добиваются того, что у голов западных политиков должно быть одно мнение: воюй не воюй, России это не вредит. И это то, на чем уже спекулируют правые популисты.

5. Возвращаясь к RosUkrEnergo -2, выглядит так, что США или не сказали ни "да", ни "нет" и Путин решил сделать еще более соблазнительное предложение. Или американцы потребовали большего и россияне решили согласиться и на это. И здесь симптоматично, что россияне уже заявили, что готовы также отказаться от расчетов по энергоносителям в рублях и готовы рассчитываться в долларах.

6. Стоит отдельно обратить внимание на то, что судьба этого соглашения зависит от Брюсселя (ряда столиц ЕС). Мы можем с большой долей вероятности допустить, что с определенными ограничениями это соглашение будет согласовано ЕС.

7. Для нас это не только плохой сигнал. Это также открывает возможность торговли. Повторю то, что говорю много месяцев подряд: наша цель на этих переговорах не показать судьбу Трампа, а добиться наших требований. Еще раз их повторю:

  • Мы должны быть в периметре безопасности ЕС (и ЕС к этому готов).
  • Мы не можем согласиться с нейтральным статусом (речь не о НАТО, в которую нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах).
  • Мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ.
  • Мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК.
  • Мы должны иметь подписанный план на 5-7 лет о поставке нам определенной номенклатуры вооружения.
  • Мы не признаем аннексированные территории русскими.

И напоследок о Залужном. У россиян нет своего кандидата на предстоящих выборах в Украине. И их цель – хаотизация нашей политики, а не ставка на того или иного кандидата.

Путин Дональд Трамп редкоземельные металлы договор Саудовская Аравия бизнес Украина
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