Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что все мы обречены

Нас хотят убедить в том, что наша страна нам не принадлежит. Что результат известен и все решили за нас. Что кто договорится между собой и все будет как раньше. Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что мы все обречены, а бороться нет смысла

Нас хотят убедить в том, что наша страна нам не принадлежит. Что результат известен и все решили за нас. Что кто договорится между собой и все будет как раньше. Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что мы все обречены, а бороться нет смысла

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вспомните, что то же самое происходило три года назад. Но тогда Украина выстояла вопреки всем прогнозам, расчетам и уговорам капитулировать. Мы дали отпор, которого от нас не ожидали ни враги, ни союзники. Этот отпор дали воины, которые останавливали вражеские колонны часто без должной подготовки и современного оружия, но знавшие почему и за что они дерутся. Этот отпор дали тысячи украинцев, которые взяли впервые в руки автомат 24 февраля 2022 года. Сохранение существования нашего государства не результат договоренностей иностранных лидеров, а следствие ежедневной титанической работы сотен тысяч бойцов на фронте. В окруженном россиянами Мариуполе нам было совершенно безразлично, что кто-то считает Украину обреченной на поражение и ждет того, что мы откажемся от наших территорий и нашей независимости. Каждый из нас целенаправленно и самоотверженно делал свою работу, несмотря на скепсис аналитиков и уныние, которое пытались посеять среди украинцев. Во время тяжелых боев с превосходящими силами противника мы были уверены, что судьба нашего государства решается не в дальних высоких кабинетах, а прямо здесь — на поле боя. И мы были правы. Через три года мы так же убеждены в этом. Мы оглядываемся на сложный путь, который прошли за это время, и понимаем, что нам есть чем гордиться, и абсолютно точно ради кого и ради чего бороться. За эти три тяжелых года Украина сохранила свою независимость благодаря армии, подлинной опорой которой стали волонтеры и граждане, поддерживающие войско финансово. А значит, и сегодня судьба страны зависит от тех, на чьих плечах держится фронт. Храбрости украинского солдата завидует кабинетному генералу любой армии мира. Мужества и самоотверженности украинского сопротивления чтят миллионы. Новейшая военная доктрина, новейшая геополитическая карта мира, новейшая история пишется в траншеях — где украинский солдат приближает мир своими точными попаданиями в цель противника.

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