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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
25 лютого 2025, 09:03

Путін, рідкоземельні метали і Залужний

25 лютого 2025, 09:03
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Після зустрічі в Саудівській Аравії, все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити RosUkrEnergo навпаки
Після зустрічі в Саудівській Аравії, все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити RosUkrEnergo навпаки
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1. Виглядає так, що ідея Путіна наступна: американці входять в російській видобувний бізнес, створюється якась прокладка по типу RosUkrEnergo, яке виходить на європейський ринок.

2. Власне праві популісти потрібні Трампу, крім всього іншого, для лобіювання цього проекту, бо та ж сама ХДС веде серйозну дискусію про те, що політика Меркель призвела до кризи в німецькій економіці.

3. Росіянам потрібно почати цей процес, бо це початок зняття санкцій, які вже ставлять під загрозу технологічний розвиток економіки РФ не в далекому майбутньому, а вже зараз.

4. Тут варто звернути увагу, що Кремль доклав дуже багато зусиль для того, щоб довести Заходу, що він може воювати безкінечно. А зараз вже зʼявилися певні дослідження і їх буде ще більше про те, що технологічна деградація Росії не грозить, адже по сірому імпорту в Росії іде все, що їм потрібно. Так от - це лише частково правда і російська економіка стоїть на грані технологічної деградації, що б там хто не писав. Але головне інше, цими дослідженнями росіяни добиваються того, що в головах західних політиків має бути одна думка: воюй не воюй, Росії це не шкодить. І це те, на чому вже спекулюють праві популісти.

5. Повертаючись до RosUkrEnergo -2, виглядає так, що США або не сказали ні "так" ні "ні" і Путін вирішив зробити ще більш спокусливу пропозицію. Або ж американці зажадали більшого і росіяни вирішили погодитися і на це. І тут симптоматично, що росіяни вже заявили, що готові також відмовитися від розрахунків за енергоносії в рублях і готові розраховуватися в доларах.

6. Варто тут окремо звернути увагу на те, що доля цієї угоди залежить від Брюсселя (ряду столиць ЄС). Ми можемо з великою долею імовірності допустити, що з певними обмеженнями ця угода буде погоджена ЄС.

7. Для нас це не лише поганий сигнал. Це також відкриває можливість торгу. Повторю те, що говорю багато місяців підряд: наша ціль на цих переговорах не показати долю Трампу, а добитися наших вимог. Ще раз їх повторю:

  • Ми маємо бути в безпековому периметрі ЄС (і ЄС до цього готовий).
  • Ми не можемо погодитися нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи.
  • Ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ.
  • Ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК.
  • Ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння.
  • Ми не визнаємо анексовані території російськими.

І наостанок про Залужного. В росіян нема свого кандидата на майбутніх виборах в Україні. І їхня ціль - хаотизація нашої політики, а не ставка на того чи іншого кандидата.

Путін Дональд Трамп рідкісноземельні метали договір Саудівська Аравія бізнес Україна
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