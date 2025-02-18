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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
18 февраля 2025, 10:17

Макрон, переговоры и все остальное

18 февраля 2025, 10:17
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Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, действительно был не о нас
Экстренный саммит во Франции, где так много говорили об Украине, действительно был не о нас
фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/Х
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Саммит о том, как ЕС (самые влиятельные страны ЕС) будут сосуществовать с США. Мы не являемся центром этого обсуждения – мы весомый элемент обсуждения.

1. Во Франции не принимали никаких решений, потому что их просто не существует. Европа понимает: Трамп им предлагает соглашение:

  • отрыв от КНР;
  • перенос части технологий в США;
  • резкое увеличение расходов на безопасность (Украина проходит по данной статье);
  • Трамп покинет Россию, как пугало, но потом оставит часть своих войск в Европе и не развалит НАТО. Проще говоря: не выход из НАТО – это его пряник.

Что с этим делать у ЕС нет четкого ответа. Я считаю, что в относительно короткой перспективе, по большинству пунктов, они согласятся на условия Трампа.

Но о чем мы должны помнить: украинский вопрос может быть поставлен на торги. Сейчас европейцам выгодно иметь нас в периметре своей безопасности. Да, я думаю, будет и дальше, но мы, повторюсь, элемент их торговли с США, а не единственный, хотя и важный вопрос.

2. Переговоры Россия-США в Эр-Рияде – это намек россиянам: вы можете быть включены в определенные мировые игры, начиная от решения вопроса Ирана (в широком смысле – от собственно Ирана до хуситов) до более глобальных вопросов в Африке. В то же время уже сейчас ясно, что Трампу нужна:

  • слабая Россия, которая продолжает пугать Европу;
  • Россия, потеряющая полностью энергетический рынок ЕС и, похоже, может потерять большую долю нефтяного рынка Индии и, возможно, даже Китая;
  • Россия, которая умерит свои аппетиты в КНДР;
  • Пряником, повторюсь, станет символическое включение в определенные мировые процессы и статус "Европа нас боится".

3. Стартовые переговорные условия Украины не лучшие, потому что в пакете вопросов безопасности и территориальных вопросов, как равное, стоит избирательный вопрос (кто будет принимать участие в выборах и по каким правилам будут идти выборы). Плюс, на старте мы не лучшие отношения с командой Трампа. Я неоднократно говорил о том, что наши переговоры должны строиться вокруг красных линий:

  • мы не можем согласиться на нейтральный статус (речь не о НАТО, в которую нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах;
  • мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ;
  • мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК;
  • мы должны иметь подписанный план на 5-7 лет о поставке нам определенной номенклатуры вооружения;
  • мы не признаем аннексированные территории русскими.

Все остальное, и особенно миротворцы – это антураж. А относительно заявлений Лаврова и Небензи о том, что мы должны выйти из Херсона и Запорожья – не рефлексируйте. Этого не будет.

Что точно будет, так это, исходя из нашей слабой переговорной позиции сейчас, россияне попытаются срывать первый раунд переговоров нашими руками. Это главная угроза сегодняшних переговоров.

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