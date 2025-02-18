06:50  18 лютого
Українські бійці із ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90
05:43  18 лютого
Працевлаштування з бронюванням за 3500 доларів: у Львові викрили працівника стратегічного підприємства
05:05  18 лютого
Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
18 лютого 2025, 10:17

Макрон, переговори та все інше

18 лютого 2025, 10:17
Читайте также на русском языке
Екстрений саміт у Франції, де так багато говорили про Україну, насправді був не про нас
Екстрений саміт у Франції, де так багато говорили про Україну, насправді був не про нас
фото: Bundeskanzler Olaf Scholz / Х
Читайте также
на русском языке

Саміт про те, як ЄС (найвпливовіші країни ЄС) будуть співіснувати з США. Ми не є центром цього обговорення - ми вагомий елемент обговорення.

1. У Франції не приймали ніяких рішень, бо їх просто не існує. Європа розуміє: Трамп їм пропонує угоду:

  • відрив від КНР;
  • перенесення частини технологій в США;
  • різке збільшення видатків на безпеку (Україна проходить по цій статті);
  • Трамп залишить Росію, як пугало, але потім, залишить частину своїх військ в Європі і не розвалить НАТО. Простіше кажучи: не вихід з НАТО - це його пряник.

Що з цим робити ЄС не має чіткої відповіді. Я вважаю, що в відносно короткій перспективі, по більшості пунктів вони погодяться на умови Трампа.

Але про що ми повинні памʼятати: українське питання може бути виставлене на торги. Зараз європейцям вигідно мати нас в периметрі своєї безпеки. Так, я думаю, буде й надалі, але ми, повторюся, елемент їхньої торгівлі з США, а не єдине, хоч і важливе питання.

2. Переговори Росія-США в Ер-Ріяді - це натяк росіянам: ви можете бути включені в певні світові ігри, починаючи від вирішення питання Ірану (в широкому сенсі - від власне Ірану до хуситів) до більш глобальних питань в Африці. В той же час вже зараз зрозуміло, що Трампу потрібна:

  • слабка Росія, яка продовжує лякати Європу;
  • Росія, яка втратить повністю енергетичний ринок ЄС і, схоже, може втратити велику долю нафтового ринку Індії і, можливо, навіть Китаю;
  • Росія, яка зменшить свої апетити в КНДР;
  • пряником, повторюся, стане символічне включення в певні світові процеси і статус "Європа нас боїться".

3. Стартові переговорні умови України є не найкращими, бо в пакеті безпекових та територіальних питань, як рівне, стоїть виборче питання (хто прийматиме участь у виборах і за якими правилами ітимуть вибори). Плюс, на старті ми маємо не найкращі стосунки з командою Трампа. Я неодноразово говорив про те, що наші переговори мають будуватися навколо червоних ліній:

  • ми не можемо погодитися на нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;
  • ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ;
  • ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК;
  • ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;
  • ми не визнаємо анексовані території російськими.

Все інше, і особливо миротворці - це антураж. А щодо заяв Лаврова і Небензі про те, що ми маємо вийти з Херсона і Запоріжжя - не рефлексуйте. Цього не буде.

Що точно буде, так це виходячи з нашої слабкої переговорної позиції зараз, росіяни спробують зривати перший раунд переговорів нашими руками. Це головна загроза нинішніх переговорів.

Франція саміт перемовини мир Україна Дональд Трамп США російсько-українська війна
Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента
18 лютого 2025, 07:41
Чи будуть польські війська в Україні: прем'єр Туск зробив остаточну заяву
17 лютого 2025, 19:16
США хочуть відправити в Україну війська Китаю або Бразиції - ЗМІ
17 лютого 2025, 16:01
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
За побиття співмешканки жителю Одещини загрожує до 8 років ув’язнення
18 лютого 2025, 11:08
В Україні підрахували, скільки збитків Росія нанесла з початку війни
18 лютого 2025, 10:57
На Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися лісом пробратися до Словаччини
18 лютого 2025, 10:39
Українка намагалася вивезти за кордон старовинні друковані видання
18 лютого 2025, 10:37
Вистава з побиттям військового ТЦК у школі Києва: справа отримала продовження
18 лютого 2025, 10:17
У Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному будинку загинув чоловік
18 лютого 2025, 10:12
РФ скинула керовану авіабомбу по центру Золочева на Харківщині
18 лютого 2025, 09:59
Хотіла заробити в інтернеті: мешканка Коломийщини перерахувала шахраям майже 83 тис. грн
18 лютого 2025, 09:43
Росія запустила по Україні майже 180 дронів: скільки вдалося збити
18 лютого 2025, 09:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »