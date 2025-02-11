О гарантиях безопасности и красных линиях

После войны Украина будет очень бедной страной, во многих аспектах зависимой от внешней поддержки. Сейчас уже многие говорят о конце войны, хотя до него, к сожалению, еще очень далеко. Но тема уже обсуждается

После войны Украина будет очень бедной страной, во многих аспектах зависимой от внешней поддержки. Сейчас уже многие говорят о конце войны, хотя до него, к сожалению, еще очень далеко. Но тема уже обсуждается

фото: иллюстративное

Итак, когда мы говорим о гарантиях безопасности не вообще, а с точки зрения реальных возможностей, мы должны исходить именно из того, что мы будем бедной и во многом зависимой от партнеров страной. По-моему, есть всего три варианта обеспечения безопасности: 1. Станьте "хвостом" великого государства. 2. Попытаться создать региональный союз безопасности и найти там свое весомое место. 3. Получить крепкий нейтралитет. Первый вариант сейчас выглядит мифически, учитывая, что нам прямым текстом говорит Трамп о НАТО. Третий вариант – это ловушка, в которую Россия хочет нас затолкнуть. По-моему, второй вариант, пока самый реалистичный. Но реализация этого регионального союза (давайте вспомним идею Британии о союзе в треугольнике Британия, Польша, Украина невозможна без серьезной кооперации с НАТО и странами НАТО в вопросах построения нашего ВПК, обеспечения нас разведданными, технологиями, обменом информации и т.д.). Поэтому, когда мы говорим о мирных переговорах, нам, наверное, нужно исходить из этих реалий и выставлять именно эти красные линии, которые более важны, чем просто упираться в НАТО, как единственный инструмент. Подводя итог, нам очень важно не допустить несколько вещей: - нейтральный статус; - резкое сокращение максимальной численности ВСУ; - запрет целых сегментов нашего ВПК (прежде всего ракетных программ); - ограничение в передаче нам технологий и оружия; Все остальное, преимущественно вторичное. А Мюнхенская конференция безопасности - это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку этих красных линий.

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