Цель россиян сейчас – не переговоры, а тянуть время

Россия, де-факто, сняла свое требование «сначала выборы, а затем реальные переговоры»

Россия, де-факто, сняла свое требование «сначала выборы, а затем реальные переговоры»

фото: freepik.com

Из того, что я понимаю, очень предварительно идет согласование следующей маршрутной карты:

1. Прекращение огня

2. Параллельно подписывается какой-то рамочный документ (кто подписант пока, как я понимаю, решается)

3. Этот рамочный документ предусматривает принять пакет каких-либо решений (законы, указы, постановления, как в Украине, так и в России)

4. Выборы в кратчайшие сроки

Еще раз повторюсь: это уже предыдущий вариант и россияне будут пытаться сорвать его, прежде всего руками украинцев. Их цель сейчас – не переговоры, а тянуть время.

Что будут делать россияне?

1. Будут выставлять заведомо невозможные условия (от отстранения от баллотирования тех или иных политиков до требований ликвидировать наш ВПК).

2. Можно не сомневаться, что будут запущены информационные кампании по типу "Почему переговоры идут за закрытыми дверями", "есть секретные протоколы" и т.д.

Цель россиян максимально дестабилизировала и без того сложную внутреннюю ситуацию.

Я не открою здесь Америку, когда скажу, что на этом этапе информационная безопасность становится базовым вызовом внутри страны.