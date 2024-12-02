Переговоры, которые уже начались, но их нет: чего добивается Россия

В очередной раз о начавшихся переговорах, но их нет

В очередной раз о начавшихся переговорах, но их нет

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

1. Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется в них участвовать (нефть по 50 остается полумифической, но и полуреальной опцией). Собственно необходимость Путина принять участие в переговорах – это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов.

2. Путин исчерпал все ресурсы для поднятия ставок (орешник, даже запущенный на Киев, не меняет ничего). единственная опция, которая у него остается – попытаться выключить Украину энергетически. Но пока это не удается.

3. Я уже писал несколько раз, что главная дилемма Путина – психологическая (психиатрическая). Он не достиг и не сможет добиться главной идеи войны – возвращения России статуса геополитического полюса мира и неограниченных полицейских функций на постсоветском пространстве. С другой стороны, продолжение войны означает еще большее погружение в технологическую зависимость от Китая. Но остановка войны означает, что он проиграл. Он – не Россия, а персонально он.

4. А теперь самое важное. Исходя из вышесказанного, следует обратить внимание на то, что его тактика затягивания времени, в ближайшее время может превратиться в другую: выставление таких условий, которые будут заставлять Украину отказаться от переговоров, или точнее от первой итерации переговоров, где инициатива полностью находится в руках Вашингтона). В последние недели мы все анализируем американский план Келлага, забывая анализировать повестку дня, которую продвигают россияне. А россияне очень активно начали снова говорить о:

- нелегитимности власти в Киеве;

- террористичности Киева;

Кроме того, не следует забывать о Стамбульских договоренностях и требованиях по ограничению ракетного оружия и ПВО.

5. Мы можем допустить, что россияне уже сейчас думают над предстоящими выборами в Украине, где они хоть и не имеют возможности влиять (ватный электорат составляет максимум 15%), думают, как переформатировать под себя политическое поле. В том числе и предъявляя заведомо унизительные требования по недопущению тех или иных игроков к выборам. И здесь они ставят две цели: сделать так, чтобы переговоры сорвала Украина, а если это не удастся, косвенно повлиять на исход выборов. Хотя базовый сценарий для россиян сейчас (повторюсь – сейчас, потому что ситуация очень динамично меняется в едва ли не ежедневном формате) сорвать первую итерацию переговоров руками Украины.