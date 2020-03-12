Под покровом коронавируса, или Обходной маневр Козака на Донбассе

К сожалению, мы подошли слишком близко к пропасти

Фото: Офис Президента Украины

К сожалению, мы подошли слишком близко к пропасти

Вчора медіа так званої ДНР заявили, що в Мінську домовилися про прямі консультації з українською стороною. Офіс Президента України повідомив про створення нової консультаційної ради по виконанню "нормандських" домовленостей без більш широких пояснень.

Заступник глави АП Росії Козак заявив про цей формат наступне: "диалоговая площадка с участием сторон "нормандского формата", сторон конфликта". Сторони конфлікту за версією РФ - Україна і бойовики.

Паралельно відбулося ще дві події. Медведчук з благословіння Путіна створив парламентську групу нормандського формату, а Сивохо створив якусь міфічну діалогову платформу.

Але насправді це три колони одного й того самого прямого діалогу України з ОРДЛО. Можна не сумніватися, що найближчим часом група Медведчука почне зустрічатися з "представниками місцевої влади", а Сивохо буде підтягувати на площадку телеканала "Дом" місцевих "авторитетів". Між іншим, просто щоб ми всі розуміли, "Дом" ніхто не буде дивитися. Він потрібен, і то лише на початковому етапі, як джерело інформації, яке може брати коментарі у представників ОРДЛО, а потім ці коментарі будуть розповсюджуватися через масу видань і телеграм каналів (і які тут претензії до ЗМІ, якщо вони цитують державний канал?).

Одним словом, якщо коротко підсумувати - росіяни змінили тактику і Україна (офіс Президента) їм підіграє.

Після відносно провальної нормандської зустрічі, де Зеленський не захотів відразу капітулювати, росіяни мали два варіанти подальших дій: більш жорсткий і більш м‘який. Було обрано другий варіант, який передбачає кілька наступних етапів:

1. Змусити Україну до прямого діалогу з ОРДЛО (зараз ми якраз починаємо цей етап).

2. Зміни до Конституції з особливим статусом Донбасу і мовного законодавства, обіцяні не Путіну, а західним партнерам (іде паралельно з першим етапом).

3. Створення внутрішньоукраїнської політичної та економічної кризи (коронавірус став хорошим бонусом, хоча, з іншої сторони, він міг і підштовхнути всі ці процеси, адже всі остаточні рішення росіяни прийняли лише після того, як стало зрозуміло, що нинішня влада не готова до серйозних викликів, і це все помножено на те, що Зеленський просто боїться приймати будь-які незручні рішення).

4. Створення ситуації, аналогічної до 2013 року, коли росіяни стануть головним джерелом фінансів для команди Зеленського (кінець 2020 - початок 2021 р).

5. Вибори в ОРДЛО і, при потребі, позачергові парламентські вибори весною 2021 року.

Як бачимо, нічого нового тут немає. Окрім того, що з країни виїхало 2-3 мільйони молодих людей, які були рушіями майдану, а на Сході іде війна (майдан в цій ситуації може просто розвалити країну).

По суті, все, що ми зараз бачимо, - це продуманий план капітуляціі, який подається Зеленському з однієї сторони і суспільству з іншої - як шлях до миру.

Власне, що робити всім тим, хто не хоче капітуляціі? Потрібно не допустити початку прямих переговорів. Яким чином? Зеленський реагує тільки на масові акції. Тому для початку потрібно організувати масову акцію протесту в соцмережах. І ще потрібно говорити людям правду - мир на Донбасі означатиме війну в центрі і Заході.