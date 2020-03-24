Информационное пространство накрывают новые и новые волны дезинформации относительно коронавирусной болезни

Информационное пространство накрывают новые и новые волны дезинформации относительно коронавирусной болезни

Конспирологи назвали COVID-19 произведением американцев, русская церковь — наказанием за грехи, в частности однополые браки, а блоггеры со всего мира не устают придумывать способы по преодолению болезни, конечно же, ошибочные. И, как всегда, большую долю фейков фиксируют именно из России — https://bit.ly/3bkIDTH.

Любая ложь опасна. Особенно, если она касается здоровья. Собрали популярные фейки о якобы защите и лечению коронавируса, и объяснили, почему это не работает: https://bit.ly/2J569b8

Частое питье воды не поможет "смыть” коронавирус в желудок или же "вымыть” его из организма.

Пить воду — это всегда хорошая идея. http://bit.ly/2vZqbB7 Но не следует привязывать все полезные привычки к защите от коронавируса. Ведь пока не существует лекарств против этой болезни, и вода тоже не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма (глаза, рот или нос). Так же вода не способна каким-то образом "вымыть” коронавирус, словно в стиральной машинке.

Не поможет и полоскание горла водой (ни теплой, ни подсоленной). Это может действительно успокоить боль в горле, но нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус или остановит его проникновения в легкие.

Климат или погода не влияют на передачу коронавируса.

Вирус COVID-19 может передаваться и в холодных, и в теплых регионах, и зимой, и летом. Нормальная температура тела человека составляет 36,5 - 37 ° C, независимо от внешней температуры. Поэтому защищаться от заражения надо всегда.

Еще неизвестно, какое влияние на коронавирус имеет солнечный свет или ультрафиолетовое излучение от лампы. ВОЗ призывает не использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожи, поскольку УФ-излучение может вызвать раздражение кожи.

Горячая ванна не помешает коронавирусной болезни.

Принимать теплую ванну можно или ради удовольствия или гигиены, но уничтожить коронавирус таким образом не получится. Ваша нормальная температура тела остается от 36,5 до 37 ° C, независимо от температуры воды в ванной или душе. Если вирус в середине тела — ему безразлично, принимаете вы ванну, или сушите волосы горячим феном. Даже, если вы залезете в очень горячую воду — то скорее навредите себе, чем коронавирусу.

Коронавирус может передаваться через укусы комаров.

Коронавирус распространяется в основном через выделения из носа или слюну, когда человек кашляет или чихает. Нет никакой информации и доказательств, которые бы предполагали, что новый коронавирус может передаваться комарами.

Пока нет вакцины от коронавируса.

Мнение, что вакцины, которые защищают от пневмонии, как вакцина против пневмококковой инфекции и вакцина против Hib-инфекции, создают иммунитет от COVID-19 неправильная. Хотя вакцинация этими вакцинами все равно очень важна!

Однако, именно коронавирус, настолько новый и разный, что для защиты от него нужна новая вакцина. Пока такой нет. Ученые только на этапе разработки: https://bit.ly/397FViQ.

Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет не заразиться.

Нет доказательств, что это защищает людей от коронавирус, да и от любого другого известного сегодня вируса. ВОЗ отмечает, что существует несколько ограниченных доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Однако респираторные инфекции это не предотвращает.

Чеснок, лук, витамин С и другие витамины не помогают избежать заражения.

Чеснок и лук — это полезная еда. Однако, доказательств, что они защитили людей от COVID-19 нет. Также витамин С способен повысить иммунитет https://bit.ly/3afIS2b. А употребление дополнительных витаминов или диетических добавок только отбирает ваши деньги http://bit.ly/2RykxOh.

Питайтесь сбалансировано и пейте достаточно жидкости. Но налегать на один продукт не стоит, сколько бы шейров не собрали посты с такими советами.

Заразиться коронавирусом можно в любом возрасте.

Люди преклонного возраста и люди, которые имеют серьезные болезни (астма, диабет, заболевания сердца) более уязвимы к тому, что перенесут коронавирус в тяжелой форме. Но заразиться могут все, поэтому всем необходимо заботиться о безопасности: регулярно мыть руки, избегать скопления людей, держать дистанцию.

Антибиотики неэффективны для профилактики и лечения коронавирус.

Антибиотики не работают против вирусов, они уничтожают только бактерии. Однако, во время лечения от коронавируса, пациенту могут прописать антибиотики, если он заболеет на сопутствующую бактериальную инфекцию.

Лекарств против COVID-19 не существует, пока что.

Поэтому реклама, которая призывает покупать любые средства "для профилактики” или "уничтожение вирусов” — врет.

Однако, инфицированные вирусом должны получать помощь для облегчения и лечения симптомов, а те, кто страдает тяжелыми заболеваниями, должны получать необходимую поддерживающую терапию.

Берегите себя и близких и распространяйте правду!