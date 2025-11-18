Неделя скандала в энергетике. Как реагировали политики и что изменилось?

Прошла неделя с момента начала скандала вокруг "Энергоатома". За семь дней политические позиции разделились на два условных лагеря. Первые, большинство, требуют немедленного и максимально строгого наказания для фигурантов дела. Но есть и такие, кто говорит о кадровой стабильности в правительстве, отмечая риски для энергетической системы

Фото: НАЭК "Энергоатом"

Фракция "Слуга народа" публично поддержала следствие. Представитель Юлия Палий подчеркнула, что "каждое нарушение должно получить четкий юридический ответ". В то же время нардеп Даниил Гетманцев предостерег, что "нельзя ставить под угрозу операционную стабильность критических государственных предприятий". Наибольший резонанс вызвала позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, который в письме ВАКС отметил, что отстранение некоторых фигурантов может негативно повлиять на работу правительства. Оппозиция и международные партнеры высказались резче. Лидер Юлия Тимошенко заявила, что "коррупция в воюющей стране – это ужасное, бесчеловечное и недопустимое явление. Все виновные и причастные должны быть жесточайше наказаны". Она подчеркнула, что выйти из кризиса можно только через отмену "корпоративной реформы", в результате которой у украинского народа забрали возможность управлять собственными ресурсами и государственными монополиями, и передали их под контроль международных наблюдательных советов. Она считает, что "будет целесообразно также дать возможность оппозиции проверить финансовые отчеты всех государственных монополий и по результатам анализа отчитаться перед обществом". Солидарную позицию высказали депутаты "ЕС". Алексей Гончаренко назвал событие "мародерством, которое должно быть наказано с максимальной строгостью", а Сергей Соболев отметил необходимость "восстановления парламентского контроля" над государственными компаниями. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова напомнила: "Каждый новый скандал требует от Киева доказать, что верховенство права работает". Кая Каллас, высокая европейская дипломат, подчеркнула: "Коррупции нет места, особенно сейчас. Это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую". Интересное мнение премьер-министра Польши Дональд Туска: он говорит, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерег его, что Россия непременно использует любые коррупционные скандалы в Украине для пропагандистских атак. И считает скандал спецоперацией РФ, которая годами продвигает нарратив о якобы "коррумпированной Украине". Относительно реакции власти. Министра энергетики Германа Галущенко отстранили от обязанностей. Президент Зеленский объявил три ключевых решения для очистки и перезагрузки системы управления энергетическим сектором: перезагрузки НКРЭКУ, Фонда госимущества и АРМА, обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, аудит и подготовка к приватизации активов, принадлежавших российским компаниям и коллаборантам.

