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Роман Шрайк журналист [email protected]
30 октября 2020, 16:45 6

Может президенту лучше разогнать Офис президента?

30 октября 2020, 16:45 6
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КСУ дожидается итогов выборов, видит, что рейтинг Зеленского превратился в тыкву, и уничтожает.

Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в раду законопроект, который лечит вшей гильотиной - предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.

Ночью на Донбассе под обстрелами впервые за долгое время гибнут двое украинских военных.

Тут можно делать много выводов. я сделаю один - если не смотреть дальше своего носа, то будешь по нему регулярно получать.

Если люди в офисе президента неспособны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может президенту лучше разогнать офис президента?

Владимир Зеленский Офис президента рейтинг ВР президент КСУ
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