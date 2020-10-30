Фракция Медведчука вместе с парой людей из группы За майбутне Коломойского просит КСУ уничтожить электронное декларирование

Фракция Медведчука вместе с парой людей из группы За майбутне Коломойского просит КСУ уничтожить электронное декларирование

КСУ дожидается итогов выборов, видит, что рейтинг Зеленского превратился в тыкву, и уничтожает.

Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в раду законопроект, который лечит вшей гильотиной - предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.

Ночью на Донбассе под обстрелами впервые за долгое время гибнут двое украинских военных.

Тут можно делать много выводов. я сделаю один - если не смотреть дальше своего носа, то будешь по нему регулярно получать.

Если люди в офисе президента неспособны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может президенту лучше разогнать офис президента?