Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування

Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування

КСУ чекає підсумків виборів, бачить, що рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз, і знищує.

Зеленський, проґавивши все це вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення і т. д.

Вночі на Донбасі під обстрілом вперше за довгий час гинуть двоє українських військових.

Тут можна робити багато висновків. я зроблю один - якщо не дивитися далі свого носа, то будеш по нього регулярно отримувати.

Якщо люди в офісі президента нездатні передбачити та запобігти кремлівські провокації, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати чорті що, може президентові краще розігнати офіс президента?