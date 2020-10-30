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Роман Шрайк журналіст [email protected]
30 жовтня 2020, 16:45 13

Може президентові краще розігнати Офіс президента?

30 жовтня 2020, 16:45 13
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Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування
Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування
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КСУ чекає підсумків виборів, бачить, що рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз, і знищує.

Зеленський, проґавивши все це вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення і т. д.

Вночі на Донбасі під обстрілом вперше за довгий час гинуть двоє українських військових.

Тут можна робити багато висновків. я зроблю один - якщо не дивитися далі свого носа, то будеш по нього регулярно отримувати.

Якщо люди в офісі президента нездатні передбачити та запобігти кремлівські провокації, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати чорті що, може президентові краще розігнати офіс президента?

Володимир Зеленський Офіс президента рейтинг ВР президент КСУ
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