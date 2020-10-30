Може президентові краще розігнати Офіс президента?
Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування
Фракція Медведчука разом з парою людей з групи За майбутнє Коломойського просить КСУ знищити електронне декларування
КСУ чекає підсумків виборів, бачить, що рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз, і знищує.
Зеленський, проґавивши все це вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення і т. д.
Вночі на Донбасі під обстрілом вперше за довгий час гинуть двоє українських військових.
Тут можна робити багато висновків. я зроблю один - якщо не дивитися далі свого носа, то будеш по нього регулярно отримувати.
Якщо люди в офісі президента нездатні передбачити та запобігти кремлівські провокації, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати чорті що, може президентові краще розігнати офіс президента?
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