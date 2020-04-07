Никто в мире не хочет терять деньги: при первой же возможности всех отправят работать

В последнее время информационное пространство переполнилось различными "шумами" на тему карантина

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В последнее время информационное пространство переполнилось различными "шумами" на тему карантина

Кто-то развивает конспирологию вокруг различных тезисов от "вымышленного коронавируса" до "всемирного заговора по установлению диктатуры".

Как правило, лейтмотивом здесь следует критика внедренных в Украине карантинных мероприятий как "непродуманных" и "слишком жестких".

На самом Деле, никто пока не знает, считать ли карантинные меры в той или иной стране "жесткими" или "мягкими", потому что история еще не завершилась, и положительных примеров успешного завершения борьбы с вирусом еще нет, а данных о его распространении - слишком мало. Поэтому "успешные" примеры вчера буквально на глазах превращаются в "неуспешные".

Фактом является то, что меры, которые внедряются Украиной - близкие к "медиане" мероприятий, которые внедряются в мире. Конечно, на это можно ответить что-то в духе "нельзя прыгать за всеми в пропасть" и т.д., но так же очевидно, что и ставить на себе эксперимент - тоже не лучший вариант.

При этом, сравнивая себя с другими, мы не должны забывать, что любые карантинные мероприятия направлены на одно - уменьшение социальных контактов и, следовательно, распространение болезни. В отдельных обществах для этого есть лучшие условия, в других - хуже. У нас, в общем, не самые лучшие. Скученность в крупных городах - значительная. Культурные модели поведения не очень способствуют самоизоляции. А уровень законопослушания - низкий.

Наиболее одиозные запреты у нас вызывают возмущение. Например, почти каждый высказался о закрытии парков и о ношении масок. Что и на свежем воздухе гулять надо, и заразиться на улице нельзя... Оно-то так. Теоертически. А практически я сам все видел. Наши громадни в принципе не готовы соблюдать ограничения относительно личного пространства, ну и результаты такие, как мы видим. Кто "не может" остановить свои "спортивные тренировки" на Гидропарке, что готов к боевым действиям. Кто-то слоняется по городу.

Ну и про "диктатуру". Если это так, то это самый смешной способ установления диктатуры - через издание предписаний, которым следуют через раз.

Что мы имеем на самом деле. Большое количество людей замыкается в собственных жилищах, что не делает их счастливыми. Ограничение возможностей для заработка и падающие доходы не делают их "счастливее". При этом, у них появляется много свободного времени, которое можно посвятить выискиванию и распространению конспирологии и раздуванию ненависти к властным решениям. Более того, поскольку это касается повседневной рутины почти каждого, то "политизированы" все. Даже те, кого политические проблемы не интересовали вообще. Ясно, что ничего хорошего это все правительствам по всему миру не принесет. Именно на правительства, а не на вирус будет направлено социальное недовольство. Поэтому единственное объяснение внедрения непопулярных мер, которые еще и принесут огромные потери - никто в мире просто не знает что делать и ничего лучшего предложить просто не может.

Ну и так же очевидно, что при любой возможности карантин будут ослаблять. В первую очередь - в направлении восстановления экономики. Никто в мире не хочет терять деньги. Это единственная аксиома. При первой же возможности всех, кого смогут отправить работать, отправят, если будет хоть какой-то намек на положительную динамику. И здесь Украина тоже не будет выделяться на фоне других стран.