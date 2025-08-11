Несколько удивляет привычка гражданских обесценивать военных в тылу

Иллюстративное фото: из открытых источников

Присяга налагает кучу ограничений. Ты становишься частью системы, полностью регламентирующей жизнь. Армия решает, что тебе есть где жить, чем заниматься и как выглядеть. Ты превращаешься в армейское имущество – и ВСУ учитывает тебя так же, как танк или отвертку.

Служба в тылу комфортнее, чем на востоке. Значительно комфортнее блиндажа. И гораздо сложнее любой гражданской жизни. Потому что пока вы обсуждаете победу – он в нее инвестирует. Собственное время, комфорт и карьеру.

Его география может измениться в любой момент. Уровень его безопасности – так же. Он принадлежит стране и именно она определяет его функционал. Если захочет – будет носить круглое и катить квадратное. Если пожелает – сменит его тыловой статус на фронтовой.

Когда тыл начинает упрекать военного, что он служит не там и не так – это вызывает удивление. Ибо обычно это делают те, кто не хочет мобилизоваться даже на тыловые должности. Все те, кто "держат экономический фронт", "полезнее в тылу" и "нерожденные для войны".

Да, у военных есть своя иерархия. Свой юмор. Свои пренебрежения. Но все это – шутки граждан Полиса. Чтобы иметь на них право, нужно стать частью Полиса. Принять присягу и поехать в район исполнения. Тогда весь арсенал иронии и превосходства к вашим услугам. Но не раньше.

Ибо упрекать военного в тылу могут только те, кто делает для победы больше, чем он. А не те, кто меньше. Не путайте!