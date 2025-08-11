13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
Павел Казарин публицист, военнослужащий ВСУ info@regionews.ua
11 августа 2025, 12:25

О пренебрежение к военным в тылу: кто имеет право критиковать

11 августа 2025, 12:25
Читайте також українською мовою
Несколько удивляет привычка гражданских обесценивать военных в тылу
Несколько удивляет привычка гражданских обесценивать военных в тылу
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Присяга налагает кучу ограничений. Ты становишься частью системы, полностью регламентирующей жизнь. Армия решает, что тебе есть где жить, чем заниматься и как выглядеть. Ты превращаешься в армейское имущество – и ВСУ учитывает тебя так же, как танк или отвертку.

Служба в тылу комфортнее, чем на востоке. Значительно комфортнее блиндажа. И гораздо сложнее любой гражданской жизни. Потому что пока вы обсуждаете победу – он в нее инвестирует. Собственное время, комфорт и карьеру.

Его география может измениться в любой момент. Уровень его безопасности – так же. Он принадлежит стране и именно она определяет его функционал. Если захочет – будет носить круглое и катить квадратное. Если пожелает – сменит его тыловой статус на фронтовой.

Когда тыл начинает упрекать военного, что он служит не там и не так – это вызывает удивление. Ибо обычно это делают те, кто не хочет мобилизоваться даже на тыловые должности. Все те, кто "держат экономический фронт", "полезнее в тылу" и "нерожденные для войны".

Да, у военных есть своя иерархия. Свой юмор. Свои пренебрежения. Но все это – шутки граждан Полиса. Чтобы иметь на них право, нужно стать частью Полиса. Принять присягу и поехать в район исполнения. Тогда весь арсенал иронии и превосходства к вашим услугам. Но не раньше.

Ибо упрекать военного в тылу могут только те, кто делает для победы больше, чем он. А не те, кто меньше. Не путайте!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война военные ВСУ критика фронт
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера
11 августа 2025, 17:07
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины
11 августа 2025, 16:07
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »