Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
08 апреля 2026, 10:07

"Война до последнего" – путь к поражению, а не к победе

"Война до последнего" – это самая проигрышная концепция из всех существующих
Иллюстративное фото: из открытых источников
Комментировать геноцидность такого подхода нет смысла, ведь торговая марка не руководствуется критерием ценности Человеческой Жизни. Однако отстраненный политологический комментарий можно свести к единой тезе: это и есть "война до последнего".

"Война до последнего" – это самая проигрышная концепция из всех существующих. Если государство считает необходимым класть каждого и до последнего – это план врага.

Государство, которое через шнек кровопролития и калечений хочет пропустить полностью ВСЕ население, – заведомо проиграло. Заявка на 10 лет стационарной мясорубки с участием ВСЕГО населения – это прочная заявка на тотальное поражение.

Никто не воюет ВСЕМА – лишь трайбалистские племена, тоталитарные сектантские образования и другие суицидальные, недоразвитые, одержимые сообщества.

Принадлежность к Западной демократии предполагает диаметрально ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ доктрину: сохранение максимально возможного числа жизней и минимизация жертвенности. Из этой доктрины, собственно, и вытекает рациональное начало: нельзя класть всех, потому что это и есть удовлетворение целей врага собственноручно.

Мы еще не родились для XXI века. Нас еще нет здесь. Мы до сих пор витает в сталинском концепте: до последнего. "Война до последнего" – это большевистский сталинизм в концентрированном виде, доведенный до самоуничтожения.

Озвучивать, а тем более поддерживать такой подход в войне за, казалось бы, абсолютно противоположные ценности – это самоубийство под аплодисменты.

