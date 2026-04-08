11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
09:11  08 квітня
На Львівщині жінка-пішохід загинула під колесами двох авто
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
08 квітня 2026, 10:07

"Війна до останнього" – шлях до поразки, а не перемоги

Читайте также на русском языке
"Війна до останнього" – це найбільш поразкова концепція з усіх існуючих
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Коментувати геноцидність такого підходу нема сенсу, бо торгова марка не керується критеріями цінності Людського Життя. Одначе: відсторонений політологічний коментар можна звести до єдиної тези: це і є війна до останнього.

Війна до останнього – це найбільш поразкова концепція з усіх існуючих. Якщо держава вважає за необхідне покласти кожного й до останнього – це і є планом ворога.

Держава, яка через шнек кровопролиття й каліцтва хоче пропустити повністю ВСЕ населення, – завідомо програла. Відтак заявка на 10 років стаціонарної м’ясорубки за участю ВСЬОГО населення – це міцна заявка на тотальну поразку.

Ніхто не воює ВСІМА – лише трайбалістські племені, тоталітарні утворення сектантського типу та інші суїцидальні недорозвинуті одержимі спільноти.

Приналежність до Західної Демократії передбачає діяметрально ПРОТИЛЕЖНУ доктрину: збереження максимальної кількості життів та мінімізація жертовності. З цієї доктрини, власне, й випливає раціональне начало: не можна класти всіх, бо це і є задоволенням цілей ворога власноруч.

Ми ще не народилися для 21-го сторіччя. Нас іще нема тут. Ми ще досі витаємо в сталінському концепті: до останнього. Війна до останнього – це більшовицький сталінізм у концентрованому вигляді, доведеному до самознищення.

Озвучувати, а тим паче підтримувати такий підхід у війні за, здавалось би, абсолютно протилежні цінності – це самогубство під оплески.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна перемога українці стратегія населення мобілізація поразка
 
Підписуйтесь на RegioNews
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »