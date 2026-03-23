Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
23 марта 2026, 22:22

В Украине вопиющая проблема с потерей и разрушением жилья

Международная Организация Миграции издала отчет о том, какая вопиющая проблема с потерей и разрушением жилья в Украине
иллюстративное фото: из открытых источников
Основное:

• 9% пострадавших (400 тысяч человек) не имеют официальных документов, подтверждающих право собственности.

• 11% (500 тысяч человек) не зарегистрировали свое право собственности в Реестре вещных прав.

• Если жилье в прифронтовой зоне – ситуация зависает навечно, поскольку государство не может провести оценку ущерба.

• Кто имел жилье в оккупированных районах – уже все.

• 42% домохозяйств, которые не подавали заявку на восстановление, самостоятельно все поремонтировали от тупика.

• 200 тысяч граждан-инвесторов не могут получить в собственность квартиры, в которые они вложились, потому что объекты либо не сданы, либо остановились.

• Межведомственная рабочая группа по этому вопросу, созданная при Минрегионе, не проводит заседаний с июня 2021 г.

• Войной разрушены или повреждены 236 тысяч зданий, что составляет 9% всего жилого фонда страны.

• Отремонтировано только 20% поврежденного жилья.

• 13% населения арендуют жилье, потому что не имеют своего.

• 12% населения проживает в помещениях, предоставленных бесплатно.

• 40% переселенцев не заключают официальные договоры аренды.

• 10% переселенцев подверглись выселению.

• 26% квартир на рынке резвятся, но не сдаются в аренду.

Удорожание топлива в Украине: какие цены на бензин сейчас
20 марта 2026, 23:55
Правительство выделило 6,6 млрд грн на жилищные ваучеры для ВПЛ с ВОТ
20 марта 2026, 14:28
Налоговые изменения для МВФ: Кабмин повторно подает в парламент ключевые инициативы
20 марта 2026, 13:37
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
В Украине дорожают огурцы: как теперь выросла цена
23 марта 2026, 23:55
Будет ли в Украине дефицит горючего в апреле
23 марта 2026, 23:35
Завтра в Украине потеплеет до +16 градусов
23 марта 2026, 23:07
В Днепре сарай рухнул на авто, в который влетела легковушка
23 марта 2026, 22:55
Пограничники показали, как уничтожают россиян на Южном направлении
23 марта 2026, 22:40
В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
23 марта 2026, 21:15
Отец разозлился и ударил ее: в Чернигове несовершеннолетняя оказалась российской агентшей
23 марта 2026, 20:55
Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе
23 марта 2026, 20:35
На Ровенщине у девушки нашли наркотиков более чем на 20 миллионов
23 марта 2026, 20:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
