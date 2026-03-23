В Украине вопиющая проблема с потерей и разрушением жилья
Основное:
• 9% пострадавших (400 тысяч человек) не имеют официальных документов, подтверждающих право собственности.
• 11% (500 тысяч человек) не зарегистрировали свое право собственности в Реестре вещных прав.
• Если жилье в прифронтовой зоне – ситуация зависает навечно, поскольку государство не может провести оценку ущерба.
• Кто имел жилье в оккупированных районах – уже все.
• 42% домохозяйств, которые не подавали заявку на восстановление, самостоятельно все поремонтировали от тупика.
• 200 тысяч граждан-инвесторов не могут получить в собственность квартиры, в которые они вложились, потому что объекты либо не сданы, либо остановились.
• Межведомственная рабочая группа по этому вопросу, созданная при Минрегионе, не проводит заседаний с июня 2021 г.
• Войной разрушены или повреждены 236 тысяч зданий, что составляет 9% всего жилого фонда страны.
• Отремонтировано только 20% поврежденного жилья.
• 13% населения арендуют жилье, потому что не имеют своего.
• 12% населения проживает в помещениях, предоставленных бесплатно.
• 40% переселенцев не заключают официальные договоры аренды.
• 10% переселенцев подверглись выселению.
• 26% квартир на рынке резвятся, но не сдаются в аренду.