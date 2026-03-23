В Украине вопиющая проблема с потерей и разрушением жилья

Международная Организация Миграции издала отчет о том, какая вопиющая проблема с потерей и разрушением жилья в Украине

Основное: • 9% пострадавших (400 тысяч человек) не имеют официальных документов, подтверждающих право собственности. • 11% (500 тысяч человек) не зарегистрировали свое право собственности в Реестре вещных прав. • Если жилье в прифронтовой зоне – ситуация зависает навечно, поскольку государство не может провести оценку ущерба. • Кто имел жилье в оккупированных районах – уже все. • 42% домохозяйств, которые не подавали заявку на восстановление, самостоятельно все поремонтировали от тупика. • 200 тысяч граждан-инвесторов не могут получить в собственность квартиры, в которые они вложились, потому что объекты либо не сданы, либо остановились. • Межведомственная рабочая группа по этому вопросу, созданная при Минрегионе, не проводит заседаний с июня 2021 г. • Войной разрушены или повреждены 236 тысяч зданий, что составляет 9% всего жилого фонда страны. • Отремонтировано только 20% поврежденного жилья. • 13% населения арендуют жилье, потому что не имеют своего. • 12% населения проживает в помещениях, предоставленных бесплатно. • 40% переселенцев не заключают официальные договоры аренды. • 10% переселенцев подверглись выселению. • 26% квартир на рынке резвятся, но не сдаются в аренду.

