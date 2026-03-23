Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
23 березня 2026, 22:22

В Україні кричуща проблема із втратою та руйнуванням житла

Міжнародна Організація Міграції видала звіт про те, якою кричущою є проблема з утратою й руйнуванням житла в Україні
Міжнародна Організація Міграції видала звіт про те, якою кричущою є проблема з утратою й руйнуванням житла в Україні
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Основне:

• 9% постраждалих (400 тисяч осіб) не мають офіційних документів, які підтверджують право власності.

• 11% (500 тисяч осіб) не зареєстрували своє право власності в Реєстрі Речових Прав.

• Якщо житло у прифронтовій зоні – ситуація зависає навічно, оскільки держава не може провести оцінку збитків.

• Хто мав житло в окупованих районах – уже все.

• 42% домогосподарств, які не подавали заявку на єВідновлення, самостійно все поремонтували від безвиході.

• 200 тисяч громадян-інвесторів не можуть отримати у власність квартири, в які вони вклалися, бо об’єкти або не здані, або зупинилися.

• Міжвідомча робоча група з цього питання, створена при Мінрегіоні, не проводить засідань із червня 2021 р.

• Війною зруйновано чи пошкоджено 236 тисяч будівель, що становить 9% усього житлового фонду країни.

• Відремонтовано лише 20% пошкодженого житла.

• 13% населення орендують житло, бо не мають свого.

• 12% населення проживає у помешканнях, наданих безкоштовно.

• 40% переселенців не укладають офіційних договорів оренди.

• 10% переселенців зазнали виселень.

• 26% квартир на ринку пустують, але не здаються в оренду.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
