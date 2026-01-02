Зеленский передает "полномочия ОП" СНБО: кто будет заниматься обычными делами

Зеленский решил "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента"

Зеленский решил "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента"

Фото: из открытых источников

Президент, израненный разлукой с Ермаком, настолько в глубокую тоску упал, что на место незаменимого вице-президента уже месяц не может найти верного "приближенного", и ничего лучшего в солнцесеянную голову не пришло, как топорно-валоватым решением прикрыть кадровую импотенцию вечернего квартала, выраженную в целой профессии. вокруг правительственного квартала

Вместо возвращения Офиса Президента его удельных секретарско-делопроизводческих функций, Зеленский вздумал "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента".

Сразу видно, юрист.

Полномочия СНБО определены соответствующим законом – тогда как полномочия такого органа "на глаз", как Офис Президента, прописаны только Положением. Невозможно никому передать то, что не определено Законом. Да и о каких полномочиях можно говорить, если они формально – секретарско-деловодские?

Элегантная логика: сначала раздули внеконституционный орган в мегаломанский кабинет принятия всех решений, сделали его бэк-офисом политической коррупции и непотизма, наделили никем не избранного и никому не подотчетного Ермака функциями вице-президента с правом представлять Государство на международном уровне. СНБО.

Ибо кто же, как ни СНБО, должен заниматься текущим делопроизводством президента, его графиком, гардеробом, пансионом, перелетами, гостиницами, досугом, гримом, съемками, прической, кортежем, санузлом и другими будничными оргвопросами.

Сплеча рубальное дилетанство дальше на марше и не собирается хотя бы иногда включать институциональный смысл.