10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
09:40  02 января
В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
08:26  02 января
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
02 января 2026, 10:52

Зеленский передает "полномочия ОП" СНБО: кто будет заниматься обычными делами

02 января 2026, 10:52
Читайте також українською мовою
Зеленский решил "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента"
Зеленский решил "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент, израненный разлукой с Ермаком, настолько в глубокую тоску упал, что на место незаменимого вице-президента уже месяц не может найти верного "приближенного", и ничего лучшего в солнцесеянную голову не пришло, как топорно-валоватым решением прикрыть кадровую импотенцию вечернего квартала, выраженную в целой профессии. вокруг правительственного квартала

Вместо возвращения Офиса Президента его удельных секретарско-делопроизводческих функций, Зеленский вздумал "передать СНБО некоторые полномочия Офиса Президента".

Сразу видно, юрист.

Полномочия СНБО определены соответствующим законом – тогда как полномочия такого органа "на глаз", как Офис Президента, прописаны только Положением. Невозможно никому передать то, что не определено Законом. Да и о каких полномочиях можно говорить, если они формально – секретарско-деловодские?

Элегантная логика: сначала раздули внеконституционный орган в мегаломанский кабинет принятия всех решений, сделали его бэк-офисом политической коррупции и непотизма, наделили никем не избранного и никому не подотчетного Ермака функциями вице-президента с правом представлять Государство на международном уровне. СНБО.

Ибо кто же, как ни СНБО, должен заниматься текущим делопроизводством президента, его графиком, гардеробом, пансионом, перелетами, гостиницами, досугом, гримом, съемками, прической, кортежем, санузлом и другими будничными оргвопросами.

Сплеча рубальное дилетанство дальше на марше и не собирается хотя бы иногда включать институциональный смысл.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СНБО Андрей Ермак Офис президента должность полномочия Зеленский Владимир
Эксглаву Офиса президента Андрея Ермака показали по телемарафону
01 января 2026, 10:50
Зеленский уволил еще одного топчиновника
31 декабря 2025, 18:48
Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента
30 декабря 2025, 18:53
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49
Ночная атака на энергетику: Запорожье и прифронтовые области без света
02 января 2026, 12:20
В Хмельницком мужчина убил женщину и спрятал ее тело в гараже
02 января 2026, 11:55
ПВО Украины сбила 86 враждебных БПЛА во время ночной атаки
02 января 2026, 11:37
Кремль готовит масштабную провокацию со значительными жертвами – разведка
02 января 2026, 11:25
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
02 января 2026, 10:36
За сутки россияне потеряли 910 человек и более 220 единиц техники – Генштаб ВСУ
02 января 2026, 10:09
В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
02 января 2026, 09:40
На Черниговщине оккупанты атаковали больницу – ОВА показала последствия
02 января 2026, 09:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »