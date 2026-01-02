Зеленський передає "повноваження ОП" РНБО: хто займатиметься буденними справами

Зеленський надумав "передати РНБО деякі повноваження Офісу Президента"

Зеленський надумав "передати РНБО деякі повноваження Офісу Президента"

Фото: з відкритих джерел

Президент, зранений розлукою з Єрмаком, настільки в глибоку тугу впав, що на місце незамінного віце-президента вже місяць не може знайти вірного "прібліжонного", і нічого кращого в сонцесяйну голову не прийшло, як сокирно-вайлуватим рішенням прикрити кадрову імпотенцію вечірнього кварталу, виражену в цілковитій відсутності адекватних професіоналів у радіюсі 10 км навколо урядового кварталу.

Замість вернути Офісу Президента його питомі секретарсько-діловодські функції, Зеленський надумав "передати РНБО деякі повноваження Офісу Президента".

Зразу видно, юрист.

Повноваження РНБО визначені відповідним законом – тоді як повноваження такого органу "на око", як Офіс Президента, прописані лише Положенням. Неможливо нікому передати те, чого не визначено Законом. Та й про які повноваження можна торочити, якщо вони формально – секретарсько-діловодські?

Елегантна логіка: спочатку роздули позаконституційний орган до мегаломанського кабінету прийняття всіх рішень, зробили його бек-офісом політичної корупції й непотизму, наділили ніким не обраного і нікому не підзвітного Єрмака функціями віце-президента з правом представляти Державу на міжнародному рівні – а тепер весь цей антиправовий "спадок" збираються перевішати на РНБО.

Бо хто ж, як не РНБО, має займатися поточним діловодством президента, його графіком, гардеробом, пансіоном, перельотами, готелями, дозвіллям, гримом, зйомками, зачіскою, кортежем, санвузлом та іншими буденними оргпитаннями.

Зплечарубальне дилетанство далі на марші й не збирається бодай іноді вмикати інституційний глузд.