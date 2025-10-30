17:43  30 октября
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
30 октября 2025, 17:40

Любая умеренная невоинственность сама себя подозревает в измене

30 октября 2025, 17:40
Голос воинственности больше всего слышен не из-за его громкости – а из-за треклятой тишины молчания всех остальных голосов (голосов рацио, мира, прагматики, голосов охлажденных, рассудительных, ответственных)
Голос воинственности больше всего слышен не из-за его громкости – а из-за треклятой тишины молчания всех остальных голосов (голосов рацио, мира, прагматики, голосов охлажденных, рассудительных, ответственных)
Иллюстративное фото
Разговаривать с апологетами бесконечной войны и прорубщиками туннеля в направлении некуда – все равно, что разговаривать с электрическим столбом в поле, оборванные провода которого болтаются на ветру. Безрезультатно.

Общество настолько затюкано и зашугано, что любая умеренная невоинственность сама себя подозревает в измене. И это при том, что вне электрической сети нарративов, пафосов и патетик плывет совершенно другая жизнь, вообще не воинственно и не "до последней".

Громкий хор голосов "дайте Украине оружие, чем побольше и потяжелее" не учитывает, что даже если и дадут - никому будет его брать в руки, потому что очередей желающих класть душу и тело не наблюдается, а 100 тысяч юношей 18-22 лет воспользовались щелкой для колеса.

Вся милитарно-категорическая нагонка – узко-нишевая и рассчитана на виртуальное самовоображение. В реале общественные настроения и настройки совсем другие, если не противоположные.

Национальная полифония голосов – это не только норма, но и конечное условие не скатиться в путинообразное единогласие.

