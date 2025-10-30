17:43  30 жовтня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
30 жовтня 2025, 17:40

Будь-яка поміркована невойовничість сама себе підозрює в зраді

30 жовтня 2025, 17:40
Голос войовничості найбільше чутно не через його гучність – а через трикляту тишу мовчання всіх інших голосів (голосів раціо, миру, прагматики, голосів остуджених, розважливих, відповідальних)
Голос войовничості найбільше чутно не через його гучність – а через трикляту тишу мовчання всіх інших голосів (голосів раціо, миру, прагматики, голосів остуджених, розважливих, відповідальних)
Розмовляти з апологетами безкінечної війни й прорубувачами тунелю в напрямку нікуди - все одно, що розмовляти з електричним стовпом у полі, обірвані проводи якого теліпаються на вітрі. Безрезультатно.

Суспільство настільки затюкане й зашугане, що будь-яка поміркована невойовничість сама себе підозрює в зраді. І це при тому, що поза електричною сіткою наративів, пафосів і патетик пливе цілком інакше життя, взагалі не войовниче й не "до останнього".

Гомінкий хор голосів "дайте Україні зброю, чимпобільше й чимпотяжчу" не враховує, що навіть коли й дадуть – нікому буде її брати до рук, бо черг охочих класти душу й тіло не спостерігається, а 100 тисяч юнаків 18-22 років скористалися шпаринкою для втечі, а буси вже перевертають догори колесами.

Вся мілітарно-категорична нагонка – вузько-нішева й розрахована на віртуальну самоуяву. В реалі суспільні настрої й налаштування геть інші, якщо не протилежні.

Національна поліфонія голосів – це не лише норма, але й доконечна умова не скотитися в путіноподібне одноголосся.

