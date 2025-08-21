Выборы в условиях войны: страх власти или забота о гражданах

Нет никакой связи между выборами и безопасностью. Вообще никакого. Это полностью ничтожное и гнилое объяснение – будто выборы во время войны проводить нельзя прежде всего потому, что люди должны быть в безопасности

Фото: Рух ЧЕСНО

Полный бред. Люди могут ходить каждый день на работу во время войны – это оказывается безопасно. Люди могут ходить на концерты, выставки и культурно-художественные импрезы. Люди могут ходить в рестораны, пиццерии и дискоклубы. Люди могут путешествовать по стране, когда им захочется. Люди могут посещать музеи, фестивали и ярмарки. А вот в какое-то воскресенье сходить на избирательный участок и бросить бюллетень в урну – оказывается, этого не могут сделать люди, которые целую неделю до этого могут и на работу ходить, и в театр, и в галерею, и в суши-бар, и в макдональдс, и на книжную толоку, и в озеро, и на озеро. детсад водить каждый день. Безопасность не имеет никакого отношения к выборам. Потому что жить в стране вечной войны – это априори опасно. И не нужно о безопасности избирателей так сильно переживать узурпаторам, которые о безопасности своих граждан заботятся в последнюю очередь. Не в безопасности дело – потому что по этой логике во время войны следует остановить всю жизнедеятельность людей и закопать всех в бомбосховках. Дело в нежелании проводить выборы, пользуясь привилегиями военного положения. На избирательном участке в мучительной опасности чувствует себя не избиратель – а осточертела власть.

