Украина, Трамп и новый мировой порядок: будет ли окончание войны?

Часто задумываюсь: возможно ли скорое завершение полномасштабной войны в нашей стране с возвращением 20 января Дональда Трампа в Белый дом? Чтобы ответить на этот вопрос, должны понять подлинный характер этой войны и цели ее участников

Часто задумываюсь: возможно ли скорое завершение полномасштабной войны в нашей стране с возвращением 20 января Дональда Трампа в Белый дом? Чтобы ответить на этот вопрос, должны понять подлинный характер этой войны и цели ее участников

иллюстративное фото: из открытых источников

Кремль, декларируя защиту "русского мира", на самом деле ведет войну не на территории как таковой. Его цель состоит в восстановлении геополитической "субъектности" через установление всеобъемлющего контроля над нашей страной, над нашей внешней и внутренней политикой.

Для путинской России важно не столько конкретное территориальное достижение, сколько признание Западом ее особых прав и "красных линий" в "естественной сфере влияния".

Они стремятся контролировать внешнюю и внутреннюю политику Украины, чтобы мы, украинцы, оказались в этой сфере влияния.

Мы боремся не просто за деоккупацию территорий, а за право самостоятельно определять свой путь развития. В идеале – за достижение такого стратегического поражения России, которое исключит возможность дальнейших попыток контроля над нашей государственностью, понятно, что с помощью партнеров.

Без этого даже полное восстановление территориальной целостности не гарантирует нам настоящую безопасность и независимость в будущем, потому что Россия как государство никуда не денется.

Коллективное Запад, несмотря на декларируемую поддержку нашего государства, стремится только к нестратегическому поражению России – ее ослаблению без полного коллапса.

Мы в Днепропетровской области хорошо видим: несмотря на сложную ситуацию на фронте, ситуация сегодня разительно отличается от февраля 2022, когда нашему государству давали только дни или недели на существование.

Хотя непосредственная угроза существованию значительно меньше, чем в начале вторжения, вызовы внутренней безопасности и стабильности не менее серьезны, особенно в контексте возможных мирных переговоров.

С приближением президентства Трампа в зарубежном медиа уже появляются некоторые эксперты, предлагающие рассматривать Россию как потенциального союзника в предстоящем противостоянии с Китаем.

Для меня очевидно, что эта война не может внезапно завершиться с инаугурацией Трампа 20 января 2025 года.

Причина кроется в фундаментальной несовместимости целей: Россия стремится не просто к нашим территориям, а к полному восстановлению своей "геополитической субъектности" и контролю над нашей страной.

Для нас, украинцев, принятие этих условий означало бы отказ от собственной независимости и суверенитета. Понятно, что на это наше военно-политическое руководство никогда не уйдет.

Когда новая администрация США постарается форсировать переговорный процесс, базовые противоречия никуда не исчезнут.

2025 год, безусловно, станет определяющим в траектории этой войны, но ее сущность остается неизменной – наша борьба за право быть действительно независимыми, а не подконтрольной территорией в российской сфере влияния.

Любые попытки быстрого урегулирования без учета этого фундаментального характера войны обречены на провал.

Войну можно временно заморозить, но как решить противостояние с Российской Федерацией?

Поэтому эксперты говорят, что после заморозки может быть вторая война.

Какие гарантии справедливого мира будут у нашей страны? Именно за это сегодня борется наш Президент на международной арене – безопасность и ее гарантии, чтобы не было второй войны.

Здесь, в нашем прифронтовом регионе, рядом с линией фронта, мы все стремимся к завершению этой войны и справедливого мира. И чем ближе к передовой, тем острее чувствуется это желание.

Но скорое завершение войны в Украине в 2025 году маловероятно из-за фундаментального конфликта между стремлением России установить контроль над нашей страной и нашим желанием сохранить независимость.

Еще раз: это война за контроль над Украиной – быть нам самостоятельными или под влиянием России.

Попытки нового президента США форсировать мирные переговоры приведут лишь к временной заморозке конфликта.

Настоящее завершение войны возможно только тогда, когда мы сможем самостоятельно гарантировать собственную безопасность через восстановление территориальной целостности и надежные международные гарантии.

2025 год станет годом испытания нашей устойчивости, а не быстрых решений.