Стодневка: твердая четверка Дениса Шмыгаля

100 дней с назначения нового Кабинета Министров Украины – традиционный повод подвести предварительные итоги, а также спрогнозировать, насколько новое правительство будет эффективным в дальнейшем

100 дней с назначения нового Кабинета Министров Украины – традиционный повод подвести предварительные итоги, а также спрогнозировать, насколько новое правительство будет эффективным в дальнейшем

28 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием о проведении внеочередного заседания парламента и рассмотрения на нем вопроса отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.

Выступая на заседании, 4 марта 2020 г., президент скупо похвалил правительство за работу, но тут же поддал жесткой критике, назвав его ошибкой. "Это правительство новых лиц. Но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно, действительно, очень много работать, нужно делать. И мы не должны бояться правды. Мы должны признавать ошибки" - заявил тогда Владимир Зеленский. Хотя под этими словами подписалось бы тогда большинство граждан Украины, которую премьер-теоретик вверг в управленческий хаос.

Верховная Рада поддержала предложение президента и 353-мя голосами "за" отправила Гончарука в отставку. В тот же день премьер-министром Украины был назначен Денис Шмыгаль - экс-министр развития общин и территорий Украины, а также сформирован новый состав Кабмина (хоть и не полный).

Следует признать, что несмотря на определенные ошибки и просчеты, в целом работа Кабинета Министров Украины под руководством Дениса Шмыгаля заслуживает твердой четверки по пятибалльной шкале. Притом, что с первых дней работы оно столкнулось с вызовом, связанным с эпидемией коронавируса. Адекватная оценка угрозы и вовремя введенный правительством карантин спас тысячи жизней украинцев. Также, в сжатые сроки, при пустом Госрезерве, оставленном предшественниками и тоннах экспортированных, при попустительстве правительства Гончарука, медицинских масок, правительству Дениса Шмыгаля пришлось предпринять неординарные меры по обеспечению страны, в первую очередь медицинских учреждений, средствами защиты.

Критики, роптавшие на завышенные цены, просто не понимают, что многие страны в то время проходили пик заболеваемости, средства защиты были в большом дефиците и закупались по любым, зачастую на порядки завышенным ценам.

В кратчайшие сроки правительством был переверстан государственный бюджет и выделены средства для поддержки бизнеса, а также социально не защищенных слоев населения. На программы по безработице было дополнительно выделено 9 млрд. гривен, на повышение пенсий - 28 млрд. грн, на поддержку семей предпринимателей – 1,6 млрд. грн, а также автоматически продлены все субсидии.

Более того, правительство ускорило темп реформ: 13 марта 2020 г. была запущена, инициированная президентом Владимиром Зеленским, градостроительная реформа, принято решение о прекращении деятельности насквозь коррумпированной Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех независимых органов: Государственной сервисной службы градостроительства (регистрационные функции в строительстве), Государственного агентства технического регулирования (параметры строительства, ГСН, еврокоды) и Государственной инспекции градостроительства (функции надзора и контроля в строительстве).

Также, продолжена и расширена программа "Большая стройка", которая предусматривает государственные инвестиции в инфраструктуру в объеме более 100 млрд. грн. А это и деньги, вложенные в реальную экономику, и создание важной социальной инфраструктуры.

И ключевое достижение – Кабмин, в сжатый строк, приступил к финальному этапу реформы децентрализации. На заседании Кабмина, состоявшемуся 12 июня, были утверждены все перспективные планы областей и проект нового деления на районы, что будет способствовать финансовой независимости объединенных территориальных общих, улучшению системы предоставления административных услуг, приближению ее к людям. Соответствующие проекты в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду.

Следует также отметить прекрасные рабочие взаимоотношения президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Благодаря слаженной совместной работе был подписан меморандум с МВФ о выделении Украине в этом году кредитных средств в размере $5 млрд, которые пойдут на поддержку экономики. Из них - $2,1 млрд уже зачислены на счета Национального банка.

Заслуживают также на позитивную оценку шаги правительства по разработке программы стимулирования экономики (230 конкретных пунктов) в условиях борьбы с коронавирусом. Над программой работали более 90 участников, среди которых лучшие аналитические центры, ассоциации и бизнес).

Уже в следующий четверг запланировано рассмотрение Верховной Радой Украины Программы деятельности Кабинета Министров Украины. В условиях, когда ряд народных депутатов (позабыв, благодаря какому лидеру и команде, они прошли в парламент) ведут деструктивную деятельность, сложно предсказать результаты голосования. Однако, уже сейчас ясно, что Владимиру Зеленскому и Денису Шмыгалю удалось сформировать профессиональную команду, которая будет давать реальный результат, несмотря на возможное противодействие и информационный шум.