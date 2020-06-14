Сто днів: тверда четвірка Дениса Шмигаля

100 днів із призначення нового Кабінету Міністрів України – традиційний привід підбити попередні підсумки, а також спрогнозувати, наскільки новий уряд буде ефективним надалі

100 днів із призначення нового Кабінету Міністрів України – традиційний привід підбити попередні підсумки, а також спрогнозувати, наскільки новий уряд буде ефективним надалі

28 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою про проведення позачергового засідання парламенту і розгляду на ньому питання відставки Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра України.

Виступаючи на засіданні 4 березня 2020 р., президент скупо похвалив уряд за роботу, але тут же піддав жорсткій критиці, назвавши його помилкою. "Це уряд нових осіб. Але осіб мало. Потрібні нові мізки і нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати мало. Треба, дійсно, дуже багато працювати, потрібно робити. І ми не повинні боятися правди. Ми повинні визнавати помилки", - заявив тоді Володимир Зеленський. Хоча під цими словами підписався б тоді більшість громадян України, яку прем'єр-теоретик кинув в управлінський хаос.

Верховна Рада підтримала пропозицію президента і 353-ма голосами "за" відправила Гончарука у відставку. У той же день прем'єр-міністром України був призначений Денис Шмигаль - ексміністр розвитку громад і територій України, а також сформований новий склад Кабміну (хоч і не повний).

Слід визнати, що незважаючи на певні помилки і прорахунки, в цілому робота Кабінету Міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля заслуговує твердої четвірки за п'ятибальною шкалою. Притому, що з перших днів роботи він зіткнувся з викликом, пов'язаним з епідемією коронавіруса. Адекватна оцінка загрози і вчасно введений урядом карантин врятував тисячі життів українців. Також, в стислі терміни, при порожньому Держрезерві, залишеному попередниками і тонни експортованих, при потуранні уряду Гончарука, медичних масок, уряду Дениса Шмигаля довелося зробити неординарні заходи по забезпеченню країни, в першу чергу медичних установ, засобами захисту.

Ті, хто критикував завищені ціни, просто не розуміють, що багато країн у той час проходили пік захворюваності, засоби захисту були у великому дефіциті і закуповувалися за будь-якими, найчастіше - на порядки завищеними цінами.

В найкоротші терміни урядом був переверстаний державний бюджет та виділено кошти для підтримки бізнесу, а також соціально незахищених верств населення. На програми по безробіттю було додатково виділено 9 млрд. гривень, на підвищення пенсій - 28 млрд. грн, на підтримку сімей підприємців – 1,6 млрд. грн, а також автоматично продовжені всі субсидії.

Більш того, уряд прискорив темп реформ: 13 березня 2020 р. була запущена ініційована президентом Володимиром Зеленським містобудівна реформа, прийнято рішення про припинення діяльності наскрізь корумпованої Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї трьох незалежних органів: Державної сервісної служби містобудування (реєстраційні функції в будівництві), Державного агентства з технічного регулювання (параметри будівництва, ДБН, єврокоди) та Державної інспекції містобудування (функції нагляду і контролю у будівництві).

Також продовжена і розширена програма "Велике будівництво", яка передбачає державні інвестиції в інфраструктуру в обсязі понад 100 млрд. грн. А це і гроші, вкладені в реальну економіку, і створення важливої соціальної інфраструктури.

І ключове досягнення – Кабмін в стислі терміни приступив до фінального етапу реформи децентралізації. На засіданні Кабміну, яке пойшло 12 червня, були затверджені всі перспективні плани областей і проєкт нового поділу на райони, що сприятиме фінансовій незалежності об'єднаних територіальних громад, покращенню системи надання адміністративних послуг, наближення її до людей. Відповідні проекти найближчим часом будуть передані у Верховну Раду.

Слід також відзначити прекрасні робочі взаємовідносини президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Завдяки злагодженій спільній роботі був підписаний меморандум з МВФ про виділення Україні в цьому році кредитних коштів у розмірі $5 млрд, які підуть на підтримку економіки. З них - $2,1 млрд уже зараховані на рахунки Національного банку.

Заслуговують також на позитивну оцінку кроки уряду щодо розробки програми стимулювання економіки (230 конкретних пунктів) в умовах боротьби з коронавірусом. Над програмою працювали понад 90 учасників, серед яких найкращі аналітичні центри, асоціації і бізнес.

Вже в наступний четвер заплановано розгляд Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України. В умовах, коли ряд народних депутатів (забувши, завдяки якому лідеру і команді вони пройшли в парламент) ведуть деструктивну діяльність, складно передбачити результати голосування. Однак вже зараз ясно, що Володимиру Зеленському та Денису Шмигалю вдалося сформувати професійну команду, яка буде давати реальний результат, незважаючи на можливу протидію і інформаційний галас.