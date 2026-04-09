Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
09 апреля 2026, 08:59

Будапешт 2.0: Орбан, Трамп и Кремль

Венгерская разведка не перестает радовать сливами о своих руководителях Орбане и Сийярто
Фото: соцсети
Сначала из-за сборной расследователей, которых терпеть не могут эти двое – зарядили разговор Лаврова с Сиярто о том, как нужно снять санкции с путинских кошельков. Потомучто для Путина война прикольная вещь, но ее трудности не хочется проживать на собственной шкуре.

И тут внезапно, Bloomberg выдал сагу об Орбане, который готов стать мышью Путина и поэтому зубами прогрызал ходы в фундаменте Евросоюза.

Из этого слива интересная дата – 2009 год, когда Орбан и Путин начали очень активно дружить.

Второе, Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии по его войне против Украины: "Нам непонятно, почему такая взвешенная, умеренная позиция вызывает только отрицание". Суть этой позиции – постоянно срать нам на голову и вставлять палки в колеса, когда речь шла либо о сотрудничестве с НАТО, либо о деньгах ЕС.

И три. Путин и Орбан вместе оформили ту же идею Будапешта 2.0 и активно ее продавали Дональду Трампу – умело играя на нарциссизме легком старческом маразме последнего.

Из этой стенограммы видно, что слава Богу Рубио имел немного клепки в голове. И весь этот план накрылся.

В целом Орбан смотрится даже не как мышь для Путина, а нечто типа использованного тампона.

Венгрия Орбан Путин РФ война Будапешт Украина
 
