Венгерская разведка не перестает радовать сливами о своих руководителях Орбане и Сийярто

Фото: соцсети

Сначала из-за сборной расследователей, которых терпеть не могут эти двое – зарядили разговор Лаврова с Сиярто о том, как нужно снять санкции с путинских кошельков. Потомучто для Путина война прикольная вещь, но ее трудности не хочется проживать на собственной шкуре.

И тут внезапно, Bloomberg выдал сагу об Орбане, который готов стать мышью Путина и поэтому зубами прогрызал ходы в фундаменте Евросоюза.

Из этого слива интересная дата – 2009 год, когда Орбан и Путин начали очень активно дружить.

Второе, Путин выразил восхищение "независимой и гибкой" позицией Венгрии по его войне против Украины: "Нам непонятно, почему такая взвешенная, умеренная позиция вызывает только отрицание". Суть этой позиции – постоянно срать нам на голову и вставлять палки в колеса, когда речь шла либо о сотрудничестве с НАТО, либо о деньгах ЕС.

И три. Путин и Орбан вместе оформили ту же идею Будапешта 2.0 и активно ее продавали Дональду Трампу – умело играя на нарциссизме легком старческом маразме последнего.

Из этой стенограммы видно, что слава Богу Рубио имел немного клепки в голове. И весь этот план накрылся.

В целом Орбан смотрится даже не как мышь для Путина, а нечто типа использованного тампона.