Угорська розвідка не перестає радувати зливами про своїх очільників Орбана та Сіярто

Спочатку через збірну розслідувачів, яких терпіти не можуть ці двоє – зарядили розмову Лаврова із Сіярто про те, як треба познімати санкції з путінських гаманців. Бо для Путіна війна прикольна річ, але її труднощі не хочеться проживати на власній шкурі.

Аж ось, Bloomberg видав сагу про Орбана, який готовий стати мишею Путіна і тому зубами прогризав ходи у фундаменті Євросоюзу.

Із цього зливу цікава дата – 2009 рік, коли Орбан та Путін почали ну дуже активно дружити.

Друге, Путін висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України: "Нам незрозуміло, чому така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення". Суть цієї позиції – постійно срати нам на голову і вставляти палиці в колеса, коли мова йшла або про співпрацю з НАТО, або про гроші ЄС.

І три. Путін і Орбан разом оформили ту саму ідею Будапешту 2.0 і активно її продавали Дональду Трампу – вміло граючи на нарцисизмі легкому старческому маразмі останнього.

З цієї стенограми видно, що слава Богу, Рубіо мав трохи клепки в голові. І весь той план накрився.

В цілому Орбан виглядає навіть не як миша для Путіна, а щось типу використаного тампона.