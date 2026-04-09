10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:30  09 квітня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
09 квітня 2026, 08:59

Будапешт 2.0: Орбан, Трамп і Кремль

09 квітня 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
Угорська розвідка не перестає радувати зливами про своїх очільників Орбана та Сіярто
Угорська розвідка не перестає радувати зливами про своїх очільників Орбана та Сіярто
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Спочатку через збірну розслідувачів, яких терпіти не можуть ці двоє – зарядили розмову Лаврова із Сіярто про те, як треба познімати санкції з путінських гаманців. Бо для Путіна війна прикольна річ, але її труднощі не хочеться проживати на власній шкурі.

Аж ось, Bloomberg видав сагу про Орбана, який готовий стати мишею Путіна і тому зубами прогризав ходи у фундаменті Євросоюзу.

Із цього зливу цікава дата – 2009 рік, коли Орбан та Путін почали ну дуже активно дружити.

Друге, Путін висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України: "Нам незрозуміло, чому така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення". Суть цієї позиції – постійно срати нам на голову і вставляти палиці в колеса, коли мова йшла або про співпрацю з НАТО, або про гроші ЄС.

І три. Путін і Орбан разом оформили ту саму ідею Будапешту 2.0 і активно її продавали Дональду Трампу – вміло граючи на нарцисизмі легкому старческому маразмі останнього.

З цієї стенограми видно, що слава Богу, Рубіо мав трохи клепки в голові. І весь той план накрився.

В цілому Орбан виглядає навіть не як миша для Путіна, а щось типу використаного тампона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Угорщина Орбан Путін РФ війна Будапешт Україна
 
Підписуйтесь на RegioNews
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »