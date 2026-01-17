Кстати, почему не хейтила Кличко именно за фразу о выезде из Киева

иллюстративное фото: из открытых источников

Потому что я сама предупреждала еще в начале октября 2025 года, что Украину ждет тяжелая зима, блекаут, а особенно Киев. Вопрос в том, что сказал он это поздно и ничего не сделал.

Есть аналитические, коммуникационные возможности и всегда стараюсь предупредить людей заранее. Чтобы и те, кто имеет власть, слушали больше...

Так вот, тогда за эту фразу меня хейтили и хохотали. Где вы теперь, хохотатели?

О рисках тогда говорила Кличко и Ткаченко лично, но никаких выводов сделано не было. Как и в воздушных силах, кстати. Отдельная история.

Писала в середине осени, когда еще каждому можно было понять и подготовиться.

Еще отмечу, на этом примере ясно видно, сколько денег тратит Кличко на свое медийное отбеливание. Когда я еще в октябре 2025 года подробно расписала риски и добавила рекомендации киевлянам по выезду, это разносили преимущественно как троллинг и атаку, поскольку у меня нет ни финансов на медийное распространение и защиту, ни желание организовывать эти все политтехнологии. Только самостоятельное написание текстов, выступлений, ответы на комментарии и т.д. У мэра же целый комбайн бренда "Кличко", на который тратятся тысячи долларов...