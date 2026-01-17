14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
UA | RU
UA | RU
Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
17 января 2026, 17:22

Украину ждет тяжелая зима, блекаут, а особенно Киев

17 января 2026, 17:22
Читайте також українською мовою
Кстати, почему не хейтила Кличко именно за фразу о выезде из Киева
Кстати, почему не хейтила Кличко именно за фразу о выезде из Киева
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Потому что я сама предупреждала еще в начале октября 2025 года, что Украину ждет тяжелая зима, блекаут, а особенно Киев. Вопрос в том, что сказал он это поздно и ничего не сделал.

Есть аналитические, коммуникационные возможности и всегда стараюсь предупредить людей заранее. Чтобы и те, кто имеет власть, слушали больше...

Так вот, тогда за эту фразу меня хейтили и хохотали. Где вы теперь, хохотатели?

О рисках тогда говорила Кличко и Ткаченко лично, но никаких выводов сделано не было. Как и в воздушных силах, кстати. Отдельная история.

Писала в середине осени, когда еще каждому можно было понять и подготовиться.

Еще отмечу, на этом примере ясно видно, сколько денег тратит Кличко на свое медийное отбеливание. Когда я еще в октябре 2025 года подробно расписала риски и добавила рекомендации киевлянам по выезду, это разносили преимущественно как троллинг и атаку, поскольку у меня нет ни финансов на медийное распространение и защиту, ни желание организовывать эти все политтехнологии. Только самостоятельное написание текстов, выступлений, ответы на комментарии и т.д. У мэра же целый комбайн бренда "Кличко", на который тратятся тысячи долларов...

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
энергетика экономика война Украина
Украинцы могут полностью остаться без света и тепла
17 января 2026, 16:31
57% украинцев уверены: в случае "замораживания" войны Россия снова нападет – опрос
16 января 2026, 10:58
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины
17 января 2026, 18:17
Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год
17 января 2026, 16:59
Украинцы могут полностью остаться без света и тепла
17 января 2026, 16:31
Во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет
17 января 2026, 14:59
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
17 января 2026, 14:38
Делегация Украины прибыла в США для очередного раунда переговоров
17 января 2026, 13:30
Переговорный процесс с Путиным – путь к масштабизации конфликта и продолжению войны
17 января 2026, 13:18
В Ровно женщина повредила портреты погибших военных, потому что они "раздражали" ее и напоминали о войне
17 января 2026, 12:53
В Украине вагоны поездов заметает снегом
17 января 2026, 12:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »